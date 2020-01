हरियाणा सरकार में मंत्री कंवर पाल बोले- हम भगवाकरण करने के लिए ही सत्ता में आए हैं

हरियाणा सरकार में मंत्री कंवर पाल का कहना है कि वह आए ही हैं 'भगवाकरण' के लिए. एक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री कंवर पाल सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों को भगवा के साथ दिक्कत है. उनका कहना है कि भगवाकरण हो चुका है. इसके आगे उन्होंने कहा कि वह भगवाकरण के लिए ही सत्ता में आए हैं. उन्होंने आगे कहा, 'हम इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए आए हैं और जिसको इस पर ऐतराज है वे अपनी आपत्ति जारी रख सकते हैं'. गौरतलब है कि बीते दो तीन दिनों से यह चौथा मौका है जब किसी बीजेपी नेता की ओर से विवादास्पद बयान दिया गया है. दिल्ली में मॉडल टाउन से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने ट्वीटर पर कहा था कि 8 फरवरी को जिस दिन वोट डाले जाएंगे उस दिन भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. उनके इस बयान पर विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी. वहीं चुनाव आयोग ने भी उनको चुनाव प्रचार से 48 घंटे के लिए रोक दिया था. इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी रिठाला में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भड़काऊ नारा लगवाया 'देश के गद्दारों को गोली मारो'. उनके भी बयान पर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है.

