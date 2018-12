हरियाणा: अंबाला में घने कोहरे की वजह से ट्रक ने दो कार को मारी टक्कर, 7 की मौत

हरियाणा के अंबाला में एक ट्रक ने दो कार में टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं. दरअसल, अम्बाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण शनिवार को एक वाहन के दो एसयूवी से टकराने पर सात लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने कहा, ‘चंडीगढ़ से आ रही दो कारों को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी. घने कोहरे और खराब दृश्यता के चलते हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.'

मृतक चंडीगढ़ के रहने वाले हैं. सोमवार सुबह भी हरियाणा के झज्जर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण कई वाहनों के एक-दूसरे से टकराने की घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी. बता दें कि घना कोहरा होने की वजह से कई जगह सड़क दुर्घटना की खबरें आई हैं.

Haryana: 7 dead and 5 injured after a truck rammed into two cars near Ambala