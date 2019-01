जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी: मनोहर लाल खट्टर, रणदीप सुरजेवाला और चौटाला की साख दांव पर

हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को मतदान जारी है. ठिठुरन के बावजूद कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं. मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ है और शाम पांच बजे तक जारी रहेगा. मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. हरियाणा पुलिस और अर्ध-सैनिक बल के 3,000 से अधिक जवान तैनात हैं. जींद में 1.72 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं. 1.7 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग का लगभग 50 प्रतिशत और जाटों का लगभग 25 प्रतिशत वोट है. वोटों की गिनती गुरुवार को होगी. चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी चुनाव सभाओं में विभिन्न दलों के नेताओं ने आरोप-प्रत्यारोप लगाए. दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जींद उपचुनाव में दिग्विजय चौटाला के समर्थन में एक जनसभा में शनिवार को कहा कि जिन लोगों ने चार साल तक जातिवाद का जहर घोला है, उन्हें घर बिठाने का समय आ गया है. केजरीवाल इस उपचुनाव में जननायक जनता पार्टी (जजपा) प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला के पक्ष में प्रचार करने के लिए यहां आए थे. आपको बता दें कि जींद विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी, कांग्रेस और अजय चौटाला के लिए साख का सवाल बन गया है. राज्य में बीजेपी की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं. हालांकि बीजेपी ने हाल ही में मेयर की सीटें जीती हैं, लेकिन इस चुनाव के नतीजों का संदेश दूर तक जाएगा इसको बीजेपी भी समझ रही है.

Haryana: Dhanoo Devi, a 92-year-old woman, cast her vote at polling station number 111 in Jind. Voting is currently underway for the by-poll to Jind assembly constituency. #jindbypoll pic.twitter.com/4JJIse8XDn

जींद में इनेलो विधायक डॉ. हरिचंद मिड्ढा के निधन के कारण उपचुनाव हो रहे हैं. इसमें कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला तो बीजेपी ने हरिचंद के बेटे कृष्ण मिड्ढा को टिकट दिया है. वहीं इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की कमान ओमप्रकाश चौटाला ने अभय चौटाला को सौंप दी तो उनके दूसरे बेटे अजय चौटाला ने दूसरी पार्टी (जननायक जनता पार्टी) बना ली और अपने बेटे दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतार दिया है.

Jind, Haryana: Randeep Surjewala offers prayers at Somnath temple. He is the Congress candidate for the by-election to the legislative assembly constituency of Jind. Voting is underway for the by-election. #JindByelectionpic.twitter.com/r1MeAPaBpt