फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी,1 महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी हत्याकांड में बड़ी कामयाबी एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले अभी मुख्य आरोपी की तलाश जारी है. आपको बता दें कि 27 जून को मृतक विकास चैधरी अपने घर से सेक्टर 9 हुड्डा मार्केट स्थित जिम में करीब नौ बजे पहुंचे थे. तभी कुछ बदमाश उनके पीछे सफेद रंग की मारूति एसएक्स-4 से आए और गोली मारकर विकास की हत्या कर दी. कांग्रेस नेता की हत्या पर खूब हंगामा हुआ सीएम मनोहर लाल खट्टर विपक्ष के निशाने पर आ गए. इस घटना पर पुलिस ने आईपीसी 302,34 और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त संजय कुमार के निर्देश पर डीसीपी क्राइम राजेश कुमार और एसीपी क्राइम निल कुमार की अगुवाई में क्राइम ब्रांच की 5 टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ का अभियान शुरू किया गया. सभी टीमों ने अपराध घटित होने वाली जगह से इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की.

Haryana Police have arrested two people in connection with murder of Congress leader Vikas Chaudhary on 27th June. pic.twitter.com/Mvi9Rtj1VZ