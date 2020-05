Effective Mosquito Control: मच्छर भगाने का आसान और असरदार तरीका, ये 10 पौधे दूर करेंगे मच्छर, घरेलू नुस्खों में भी कारगर

How to Get Rid of Mosquitoes: जानें मच्छरों को कैसे दूर भगाएं.

खास बातें मच्छरों को भगाने के लिए अपनाएं ये कारगर घरेलू नुस्खे.

ऐसे 10 पौधे जो मच्छरों को भगाकर घर की हवा को साफ करेंगे.

मच्छरों को भगाने के आसान और असरदार नुस्खे

How to Get Rid of Mosquitoes: कोरोना वायरस से दुन‍िया भर में जंग जारी है. भारत में भी लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ा दिया गया है. वहीं बदलते मौसम और बरसात के बीच मच्छरों से भी लोग परेशान हैं. यही मौसम है जब मच्छर जन‍ित रोगों का अगमन होता है. मच्छरों से फैलने वाले रोगों में मलेरिया, डेंगू और च‍िकनगुन‍ियां जैसी रोग हैं. ऐसे में जरूरी है कि मच्छरों को अपने आस-पास पनपने ही न (Remedies For Mosquito Control) दिया जाए. मच्छरों से बचाव (Get Rid Of Mosquitoes) के लिए कई तरह के उपाय हैं जैसे दवाइयां, कीटनाशक, क्रीम, अगरबत्ती वगैरह. लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे उपाय जो आपके घर को मच्छरों से तो बचाएगा ही साथ ही और भी बहुत से फायदे देगा. तो अगर आप भी घर से मच्छर भगाने का कोई आसान तरीका (Most Effective Mosquito Control) तलाश रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है.