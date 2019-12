Acidity: पेट की गैस और एसिडिटी से इन आसान तरीकों से पाएं राहत, आजमाकर देखें कमाल!

खास बातें एसिडिटी और पेट की गैस से राहत पाने के लिए आजमाएं ये नुस्खे. अदरक हो सकता है पेट की गैस के लिए फायदेमंद. जानें कौन से हैं वह असरदार उपाय जो करेंगे एसिडिटी को गायब!

Home Remedies For Acidity: खाना किसे नहीं पसंद. लेकिन परेशानी उस समय होती है जब खाने के लिए यह चाह कब्ज, गैस, अफारा जैसी परेशानियों में बदल जाती है. ये वो परेशानियां हैं, जो सुनने में तो बड़ी ही छोटी लगती हैं, लेकिन जब इनका सामना करना पड़ता है, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. गलत खान-पान की वजह से पेट से (Eating Habits For Acidity) जुड़ी ये परेशानियां बढ़ जाती हैं. कुछ लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन खाने की तरफ बढ़े अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं... भले ही बेमन से. क्योंकि खाने से उनको अफरा या Acidic महसूस होती है. एसिडिटी (Acidity causes) की समस्या किसी को भी हो सकती है. लेकिन कुछ लोग मसालेदार या तला हुआ खा लें तो उन्हें एसिडीटी (Acidity in Hindi) हो जाती है. असल में अस्वस्थ खान-पान के कारण (Acid Reflux) लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है. इसके उपाय के लिए लोग तरह-तरह की दवाईयों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिनके अपने साइड इफेक्ट (Side Effect) होते हैं.

...तो ऐसे में क्या किया जाए कि आपको बिना दवा खाए ही एसिडिटी (Reduce acidity and gas problem) से राहत मिल जाए. इसके लिए बहुत से घरेलू नुस्खे हैं. हम कई बार राहत पाने के लिए उल्टी सीधी दवाएं (Medicine For Acidity) भी खा लेते हैं, जो सेहत को और नुक्सान पहुंचा सकती हैं. जी हां, ऐसे भी रास्ते (Home Remedies For Acidity) हैं कि आप बिना किसी दवा के एसिडिटी (Acidity) को दूर भगा सकें. इसके लिए आपको करना बस यह है कि अपने खान-पान में जरा सा बदलाव करें. जी हां, बहुत से ऐसे आहार हैं जिन्हें लेने से आप एसिडिटी की समस्या से बच सकते हैं. एक नजर इन्हीं पर (Home Remedies For Acidity and Gas Problem)-

पेट की गैस या एसिडीटी से छुटकारा पाने के 12 आसान उपाय



1. अदरक करेगी गैस और एसिडिटी को दूर | How to use Ginger to treat Acidity

जब भी आपको एसिडिटी महसूस हो मुंह में थोड़ा अदरक चबाएं या फिर अदरक वाला गर्म पानी लें. क्योंकि इसमें पेट की एसिडिटी में आराम पहुंचाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व मौजूद होते हैं.

2. गैस और एसिडिटी के उपाय में काम करेगा ठंडा दूध | How to use Milk to treat Acidity

कैल्शियम से भरपूर दूध एसिडिटी के दर्द को शांत कर देता है. इसीलिए जब भी आपको पेट में दर्द या जलन महसूस हो तो उसी वक्त एक ग्लास ठंडा दूध पी लें. यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स पचाने में दिक्कत नहीं होती.

3. गैस और एसिडिटी के घरेलू नुस्खे में काम करेगा खीरा | How to use Cucumber to treat Acidity

कुछ लोग एसिडिटी से इतने परेशान रहते हैं कि इसके लिए दवाएं हमेशा अपने पास ही रखते हैं. लेकिन क्या हो अगर आप बिना दवा के ही खुद को इससे आराम दिला सकें. तो आपको ज्यादा दवा न खानी पड़े इसलिए आप खीरे को अपने आहार में शामिल हो सकते हैं. खीरे में काफी मात्रा में पानी होता है जो कि शरीर को हाइड्रेट रखता है. खीरा शरीर के लिए कई तत्वों की भरपाई करता है. खीरा भी एसिड रिफ्लक्स को कम करता है जिससे एसिडिटी की समस्या में कमी आती है.

5. गैस और एसिडिटी के घरेलू नुस्खे में काम करेगी सौंफ | How to use Fennel Seeds to treat Acidity

मुंह को फ्रेश करने के साथ-साथ सौंफ एसिडिटी में भी राहत देती है. आप इसे ऐसे ही चबाएं या फिर इसकी चाय बनाकर पिएं, यह दोनों तरीकों से आपको आराम देती है. वहीं, सबसे बेहतर तरीका है कि आप खाना खाने बाद हर बार सौंफ खाएं, आपको एसिडिटी नहीं होगी.

6. गैस और एसिडिटी के घरेलू नुस्खे में काम करेगा नारियल पानी

नारियल पानी को आप अपने शरीर के लिए अमृत मान सकते हैं. जी हां, नारियल पानी आपके शरीर से सभी टॉक्सिन्स निकालने में मददगार है. नारियल एसिडिटी की समस्या को भी दूर करता है.

