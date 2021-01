Apple Cider Vinegar Benefits: घरेलू नुस्खों में कमाल करने वाले सेब का सिरके के ये हैं अद्भुत फायदे, जानें इस्तेमाल करने के 5 तरीके!

Apple Cider Vinegar Benefits: हाई शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सेब का सिरका फायदेमंद है

खास बातें सेब का सिरका वजन घटाने के लिए कारगर माना जाता है.

एप्पल साइडर विनेगर का सेवन कर हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं.

यहां जानें एप्पल साइडर विनेगर के जबरदस्त फायदे.

Health Benefits Of Apple Cider Vinegar: एप्पल साइडर विनेगर को बनाने के लिए चीनी को शराब में बदलकर उसमें खमीर मिलाया जाता है. इस प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है. बैक्टीरिया अल्कोहल को एसिड में बदल देता है जो सेब के सिरके (Apple Cider Vinegar) को खट्टा बनाता है और इसे एक तीखी गंध देता है. सेब के सिरका के फायदे (Benefits Of Apple Cider Vinegar) कई हैं. आज जानते ही हैं कि एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कई घरेलू उपचारों में प्रमुखता से किया जाता है. इसमें एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड होता है. एप्पल साइडर सिरका का उपयोग (Apple Cider Vinegar Use) औषधीय रूप से भी किया जाता है. यह एक बहुउद्देशीय ड्रिंक है. एप्पल साइडर विनेगर के स्वास्थ्य लाभों (Apple Cider Vinegar Health Benefits) की फहरिस्त काफी लंबी है. आप इससे कई तरह से लाभ उठा सकते हैं. वजन घटाने के लिए सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar For Weight Loss) कमाल का उपाय माना जाता है. इसके साथ ही डायबिटीज के लिए भी सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar For Diabetes) किसी रामबाण से कम नहीं माना जाता है.