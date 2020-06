Apples for Constipation and Diarrhoea: कब्ज और दस्त दोनों से राहत दिलाता है सेब, वजन भी करता है कम, जानें सेब के फायदे

सेब आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं.

सेब आमतौर पर उन खाद्य पदार्थों की श्रेणी में शामिल होते हैं, जो आपको कब्ज में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं, जो मल त्याग को आसान कर सकते हैं और कब्ज को दूर रख (Constipation) सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब आपको दस्त में भी राहत दिला सकता (Apples can also help you with diarrhoea?) है. पोषण विशेषज्ञ पूजा माखीजा ने अपनी एक इंस्टा स्टोरी में खुलासा किया कि यह सर्दी का मौसम फल (जो अब सभी मौसमों में उपलब्ध है) आपको कब्ज और दस्त (constipation and diarrhoe) दोनों में मदद कर सकता है.

कब्ज और दस्त दोनों में ही राहत दिलाता है सेब, जानें कैसे (Apples can help with both constipation and diarrhoea: Here's how)

दस्त में कैसे फायदेमंद है सेब (Apples can help with diarrhoea)