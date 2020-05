Apple For Diabetics: डायबिटीज में कौन सा सेब खाएं हरा या लाल? जानें सेब खाने से ब्लड शुगर पर क्या पड़ता है असर

Apple For Diabetes: हरे सेब में फाइबर की मात्रा लाल सेब की तुलना में ज्यादा होती है

खास बातें जानें डायबिटीज में कौन सा सेब खाने से होगा फायदा.

डायबिटीज में फलों का सेवन करते समय इन बातों का रखें ध्यान.

हमारी डाइट का सीधा संबंध ब्लड शुगर लेवल से होता है.

Which Apple Is Good For Diabetes: फलों को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या डायबिटीज में फलों को भी परखकर खाने की जरूरत है. डायबिटीज को कंट्रोल (Control Diabetes) करने के लिए डाइट पर ध्यान देना काफी जरूरी माना जाता है. क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे ब्लड शुगर लेवल (BLood Sugar Level) पर होता है. ऐसे डायबिटीज रोगियों (Diabetics) के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी डाइट (Diet) में ऐसी चीजों को शामिल करें जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल (Control Blood Sugar Level) करने में मदद करें. कुछ लोगों का सवाल होता है कि डायबिटीज में क्या खाएं (What To Eat In Diabetes), क्या डायबिटीज में सेब खा सकते हैं? डायबिटीज में हरा सेब और लाल सेब (Green Or Red Apple) को लेकर लोगों के मन में असंमजस की स्थिति बनी रहती है कि डायबिटीज में कौन सा सेब ज्यादा फायदेमंद होता है. डायबिटीज में ऐसी चीजों को खाने की सलाह दी जाती है जिनमें नेचुरल और शुगर की मात्रा कम हो. ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के उपाय (Ways To Control Blood Sugar Level) तो आप भी आजमाते होंगे लेकिन क्या हरा सेब और लाल सेब को लेकर आपको जानकारी है? अगर नहीं तो यहां जानिए कि ब्लड शुगर लेवल को मैनेज (Manage Blood Sugar Level) करने के लिए डायबिटीज में हरा सेब ज्यादा फायदेमंद है या लाल सेब

डायबिटीज में हरा सेब ज्यादा फायदेमंद या लाल सेब | Green Or Red Which Apple Is Beneficial For Diabetes