Weight Loss: पेट की चर्बी, जांघों का फैट और बाजुओं पर झूलती चर्बी को कम करने में कमाल है यह सुपरफूड! रोजाना सेवन कर घटाएं वजन 

खास बातें यह एक चीज तेजी से घटा सकती हैं आपका वजन. पेट की चर्बी और जांघों का फैट कम करेगा यह सुपरफूड. जानें कैसे डाइट (Diet) में शामिल करें यह एक चीज.

Avocado For Weight Loss: एवोकाडो आपका वजन घटाने (Weight Loss) में फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें स्वस्थ वसा, फाइबर, विटामिन, खनिज और कई तरह के पोषक तत्व (Nutrients) पाए जाते हैं. जब वजन घटाने वाले भोजन (Weight Loss Foods) की बात आती है तो सबसे पहले एवोकाडो दिमाग में आता है. एवोकाडो कई स्वास्थ्य लाभों (Health Benefits Of Avocado) से भरा हुआ फूड है, जिसे सुपरफूड (Superfood) भी कहा जाता है. आमतौर पर आपका मोटापा या तो पेट के लटकने से दिखता है या जांगों और बाजुओं की चर्बी (Bones And Arms Fat) से. ऐसे में एवोकाडो इस तरह की चर्बी को कम (Reduce Fat) करने में फायदेमंद हो सकता है. ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जिन चीजों में वसा यानी फैट होता है वह मोटापा और वजन बढ़ने के कारण (Causes Of Weight Gain) होते हैं, लेकिन एक स्वस्थ वसा वाला फूड (Healthy Fat Food) आपका वजन बढ़ाने की बजाय घटाता है. एवोकाडो इन्हीं सुपरफूड्स में से एक है. एवोकाडो वजन घटाने (Avocado For Weight Loss) और पेट चर्बी को कम करने के लिए कमाल का सुपरफूड्स माना जाता है. एवोकाडो में पाई जाने वाली स्वस्थ वसा आपके हार्ट के लिए भी फायदेमंद होती है. एवोकाडो में कार्ब्स की मात्रा कम होती है लेकिन इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीजऔर कई एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं,जो आपका वजन घटाने में मदद कर सकते हैं.

एवोकाडो में पाई जाती हैं ये चीजें!

एवोकाडो में फैट की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन इसमें ज्‍यादातर मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसे ओलिक एसिड कहा जाता है. यह फैट वजन घटाने जैसे कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है. एवोकाडो में एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं. यह फाइबर से भरपूर है, जो कि पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है. एवोकाडो को रोजाना की डाइट में शामिल कर आप वजन घटा सकते हैं. एवोकाडो पाचन को बेहतर करने,वजन घटाने के साथ कई फायदों से भरा होता है.

एवोकाडो कैसे घटाता है वजन?

एवोकाडो को वजन घटाने के लिए फायदेमंद माना जाता है. एवोकाडो में फैट और फाइबर दोनों ही काफी मात्रा में पाए जाते हैं, इसे डाइट में शामिल करने से यह आपकी भूख को शांत करने और क्रेविंग दूर करने में फायदेमंद होता है. इसी वजह से आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं और आपको वजन कंट्रोल करने में मदद मिल जाती है. एवोकाडो का सेवन करने से आप कम कैलोरी खाते हैं जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है. एवोकाडो में घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो भूख को दबाकर पेट की चर्बी कम करने में लाभदायक हो सकता है.

एवोकाडो भूख शांत रखने और शरीर को एर्नेजेटिेक बनाने में मददगार हो सकता है. एवोकाडो में पाए जाने वाला हेल्दी फैट आपको वजन कम करने में मदद कर सकता है. एवोकैडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट को हार्ट के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फायदेमंद माना जाता है. माना जाता है कि मोनोअनसैचुरेटेड फैट, फैट बर्न करने में तेजी आ सकती है.

ऐसे करें एवोकाडो का सेवन

1. सलाद में खाएं एवोकाडो

आप रोजाना सुबह नाश्‍ते में एवोकाडो सलाद के रूप में खा सकते हैं. इसके लिए आप एवोकाडो को पतला काट लें और उसमें हल्‍का काली मिर्च पाउडर और नमक डाल कर रोजाना खाएं.

2. एवोकाडो की बनाएं स्‍मूदी

आप एवोकाडो की वेट लॉस ड्रिंक बनाकर भी पी सकते हैं. इसके लिए आप एवोकाडो को ब्‍लैंड करें और उसमें काली मिर्च, स्‍वाद के लिए सूखे मेवे, नट्स भी डाल सकते हैं.

