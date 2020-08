सर्दी-जुकाम के साथ बुखार के घरेलू उपाय में कारगर हैं ये 3 आयुर्वेदिक काढ़े, जानें कैसे करना है सेवन!

Home Remedies For Cold-Cough: ये 3 आयुर्वेदिक काढ़े सर्दी-जुकाम के साथ पेट के स्वास्थ्य को भी देंगे बढ़ावा!

खास बातें सर्दी-जुकाम और बुखार से राहत पाने के लिए पिएं ये 3 तरह के काढ़े.

जानें इन काढ़ों को बनाने और पीने का सही तरीका.

पेट की समस्याओं से भी राहत दिला सकते हैं ये काढ़े.

Ayurvedic Kadha For Cold And Cough: मॉनसून का मौसम चल रहा है, यह अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आता है. ऐसे में हम सामान्य या मौसमी सर्दी-खांसी के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Cold-Cough) करते हैं, जिसमें काढ़ा सबसे पहला उपाय होता है. यहां ऐसे में 3 काढ़े (Kadha) हैं जो सर्दी-जुकाम के साथ बुखार (Fever) की समस्या को भी दूर कर सकते हैं. जब भी मौसम बदलता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर (Weak Immune System) होने लगता है. ऐसे में कई संक्रामक बीमारियों हमें घेर सकती हैं. आप एकदम स्वस्थ होने के बाद भी अचानक से बीमार पड़ सकते हैं. मौसम बदलने पर सर्दी-जुकाम होने से बुखार (Fever) भी चढ़ जाता है. ऐसे में आप कई दिनों तक खुद को अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. यह मौसमी फ्लू (Flu) के कारण भी हो सकता है. कई लोग सर्दी-जुकाम के साथ बुखार के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Fever) आजमाते हैं, जो काफी असरदार हो सकते हैं. गले की खराश (Sore Throat), जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं में काढ़ा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.