Balanced Diet: अपने खाने को संतुलित और हेल्दी बनाने के लिए फिटनेस ट्रेनर ने बताए 3 आसान ट्रिक्स!

उपर्युक्त भोजन में प्रोटीन (दाल), स्वस्थ कार्ब्स (दाल और चावल), अच्छा वसा (घी, दही), प्रोबायोटिक्स (दही और अचार या चटनी) शामिल हैं. यह तो केवल एक उदाहरण है. भारतीय भोजन योजना में अपने भोजन में सलाद, या उबला हुआ अंडा या दो अन्य आम भोजन शामिल करना, आपके सरल और बुनियादी भारतीय भोजन को पूरी तरह से संतुलित बना सकता है.

स्वेट ट्रेनर कायला इटिनेस इस तरह के टिप्स साझा करती है कि आप अपने भोजन को कैसे अधिक संतुलित बना सकते हैं. इटिनेस ने पहले साझा किया है कि वह ग्रीक भोजन के साथ भूमध्य आहार का पालन करती है. "भोजन ग्रीक संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा है और मैं अपने दादा दादी की वजह से बहुत सारे ग्रीक भोजन खा रहा हूं - और यह निश्चित रूप से अब मेरा पसंदीदा भोजन है!" वह अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखती है.

वह शेयर करती हैं कि उसका परिवार आम तौर पर मेज पर बहुत सारे अलग-अलग व्यंजनों को खाता है, जो एक चीज को थोड़ा सा प्रयास करने में सक्षम बनाता है. यह सुनिश्चित करना आसान है कि आपका भोजन बहुत विविधता के साथ संतुलित है. हमारे पास आमतौर पर कुछ सलाद और सब्जी व्यंजन हैं, जो हमेशा मेरी प्लेट का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं," वह कहती हैं.

1. सब्जियां: इसे सलाद के साथ खाने के विचार से भी आप सहमत हैं. आप इसे कटे हुए टमाटर, ककड़ी, लेट्यूस और फेटा के साथ जैतून के तेल के साथ बना सकते हैं. अगर सलाद नहीं है, तो आप कुछ सब्जियों को भून सकते हैं या भाप दे सकते हैं और इसे अपने भोजन के साथ खा सकते हैं. यह आपके आहार में फाइबर को जोड़ने का एक प्रभावी तरीका भी है.

Have a serving of salad or steamed vegetables on the side of your meals to make them balanced

