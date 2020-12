Weight Loss Juice: तेजी से वजन घटाने के लिए अद्भुत है यह घरेलू उपाय, एलोवेरा जूस में नींबू और शहद को मिलाकर करें सेवन!

एलोवेरा का सेवन करने के कई तरीके (How To Use Aloe Vera) हैं. हालांकि, इसका सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए और गर्भवती महिलाओं और अक्सर पेट की परेशानियों और दस्त या लूज मोशन जैसी समस्याओं से परेशान लोगों को इसका सेवन से परहेज करना चाहिए. एलोवेरा रस के फायदे (Benefits Of Aloe Vera Juice) भी कई हैं. यह शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए जाना जाता है. एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट की विस्तृत श्रृंखला होती है जो फ्री-रेडिकल से होने वाली सेल क्षति से लड़ने में मदद करती है और आपकी प्रतिरक्षा को मजबूत करती है. वजन घटाने के लिए एलोवेरा (Aloe Vera For Weight Loss) का इस्तेमाल करने के दिलचस्प तरीकों में से एक यह है कि आप इसके रस का नींबू और शहद के साथ सेवन करें.

Aloe Vera For Weight Loss: तेजी से वजन घटाने के लिए इस जूस का सेवन कारगर हो सकता है

वजन घटाने के लिए एलोवेरा ड्रिंक बनाने की विधि | How To Make Aloe Vera Drink For Weight Loss

सामग्री-

एलोवेरा जेल- 2 चम्मच

नींबू- 1

शहद- 1 चम्मच

पुदीने के पत्ते (कटा हुआ) - 5-6

जूस बनाने का तरीका

आपको बस इतना करना है कि सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से चिकनी और सर्व करें.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई अन्य स्वास्थ्यवर्धक जड़ी-बूटियों जैसे कि गिलोय, आंवला या तुलसी के साथ भी अधिक स्वास्थ्य लाभ के लिए एलोवेरा को मिला सकते हैं. एलोवेरा का अधिक सेवन न करने के बारे में सतर्क रहें क्योंकि इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं.

रोज सुबह खाली पेट वजन घटाने के लिए इस एलोवेरा, नींबू और शहद के रस की कोशिश करें.

एलोवेरा जूस के अन्य स्वास्थ्य लाभ | Other Health Benefits Of Aloe Vera Juice

1. हाइड्रेशन

एलोवेरा जूस निर्जलीकरण को रोकने या इलाज करने का एक आदर्श तरीका है. हाइड्रेटेड रहना आपके शरीर को शुद्ध करने और अशुद्धियों को बाहर निकालने का एक तरीका प्रदान करके आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. रस भी पोषक तत्वों की एक भारी पंच पैक करता है जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है.

Aloe Vera Benefits: एलोवेरा का सेवन कर हाइड्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं

2. लीवर के लिए फायदेमंद

जब डिटॉक्सिंग की बात आती है, तो स्वस्थ लीवर फंक्शन महत्वपूर्ण है. एलोवेरा जूस आपके लीवर को स्वस्थ रखने का एक शानदार तरीका है. क्योंकि लीवर सबसे अच्छा तब काम करता है जब शरीर पर्याप्त रूप से पोषित और हाइड्रेटेड होता है. एलोवेरा जूस लीवर के लिए आदर्श है क्योंकि यह हाइड्रेटिंग और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है.

3. कब्ज के लिए फायदेमंद

एलोवेरा जूस पीने से आपकी आंतों में पानी की मात्रा बढ़ने में मदद मिलती है. शोधों ने आंतों के पानी की मात्रा को बढ़ाने और पेरिस्टलसिस की उत्तेजना के बीच एक संबंध दिखाया है, जो आपको सामान्य रूप से मल पारित करने में मदद करता है.

4. साफ त्वचा के लिए लाभकारी

एलो वेरा का रस मुंहासों के साथ त्वचा की और परेशानियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. यह सोरायसिस की सूजन जैसी त्वचा की स्थिति को कम करने में भी मदद कर सकता है. एलोवेरा एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है जो आपकी त्वचा की रक्षा करने में मदद कर सकता है.

5. पौष्टिकता को बढ़ावा देता है

एलोवेरा जूस पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसे पीना यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि आपको कई पोषक तत्व मिलेंग. इसमें विटामिन बी, सी, ई और फोलिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज शामिल हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.