Home Remedy For Constipation: अब नहीं करेंगे कब्ज की शिकायत, कब्ज से छुटकारा पाने में ये घरेलू नुस्खा है कारगर, बढ़ेगी पाचन शक्ति!

Home Remedy For Constipation: कब्ज की वजह से पेट में ऐंठन और दर्द की समस्या हो जाती है

खास बातें कब्ज से राहत पाने के लिए अंजीर का सेवन करें.

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपायों में अंजीर है असरदार.

यहां जानें अंजीर कैसे करती है कब्ज की समस्या को दूर.

Home Remedy For Constipation: अनियमित दिनचर्या और खान-पान के कारण कब्ज की समस्या (Constipation Problem) हो जाती है. इससे ऐंठन, पेट फूलना, सूजन (Bloating) जैसी समस्याएं हो सकती हैं. भोजन के बाद बैठे रहने और रात के खाने के बाद सीधे सो जाने जैसी आदतें कब्ज का कारण (Causes Of Constipation) बन सकती हैं. कब्ज यानी पेट का पूरी तरह साफ नहीं होना. कब्ज होने पर दिनभर असहज सा महसूस होता है. कई लोग कब्ज के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Constipation) आजमाते हैं जो काफी कारगर हो सकते हैं. कब्ज की समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर में कई बीमारियां घर कर सकती हैं. कब्ज में इलाज (Treatment Of Constipation) का सबसे बढ़िया विकल्प खानपान और जीवनशैली में बदलाव है.