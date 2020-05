Home Remedy For Immunity: इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रामबाण है प्याज की चाय, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के साथ देती है कई फायदे!

Best Immunity Booster Drink: इम्यून सिस्टम को मजबूत बढ़ाने के लिए प्याज की चाय है फायदेमंद

खास बातें प्याज की चाय का सेवन कर इम्यून सिस्टम को कर सकते हैं मजबूत.

इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ कई और फायदे भी देती है प्याज की चाय.

यहां जानें प्याज की चाय के कमाल के स्वास्थ्य लाभ.

Natural Remedy For Immunity: प्याज भारतीय खाना पकाने का एक अनिवार्य घटक है. प्‍याज में ढेर सारे पौष्टिक गुण पाए जाते हैं जैसे, इन गुणों की वजह से यह इम्‍यून सिस्‍टम को मजबूत (Strong Immune System) बना कर सर्दी-जुखाम और कई संक्रामक बीमारियों से बचा जा सकता है. विटामिन B1 और B6, फोलिक एसिड, क्रोमियम, कैल्‍शियम, विटामिन सी और विटामिन के. हालांकि, प्याज के अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभ (Amazing Benefits Of Oinon) अक्सर बहुत कम लोग ही जानते हैं. आपके मन में भी सवाल आया होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं? (What To Eat To Increase Immunity) या इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय (Ways To Increase Immunity) क्या होते हैं? लेकिन इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके किचन में मौजूद है. इम्यून सिस्टम को बूस्ट (Boost Immune System) करने के लिए प्याज की चाय (Onion Tea) कमाल हो सकती है. आपको बस इसे बताए गए तरीके से तैयार करना है.