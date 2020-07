Skin Care Routine: कैसे पाएं चमकदार त्वचा, शहनाज़ हुसैन से जानें कैसा हो डेली स्किन केयर रूटीन

Get Clear Skin Naturally: शहनाज़ हुसैन से जानें कैसा हो डेली स्किन केयर रूटीन.

खास बातें त्वचा की टोनिंग चेहरे को चमक देने में मदद करती है.

कोई एक फेशियल स्क्रब हफ्ते में दो बार जरूर लगाएं.

त्वचा पर शानदार चमक पाने के लिए फलों के स्क्रब भी काफी अपनाए जाते हैं.

Best Skin Care Routine: खूबसूरत और दमकत त्वचा कौन नहीं चाहता. हर किसी की चाह होती है जवां, बेदाग और ग्लोइंग स्किन (How to Get Glowing Skin) पाने की. लेकिन दिन भर की भागम-भाग में ज्यादातर लोग त्वचा की देखभाल करने का समय ही नहीं न‍िकाल पाते. ऐसे में आप बाजार में मौजूद स्किन केयर के बेस्ट प्रोडक्ट या त्वचा की देखभाल के लिए क्रीम (Skin Care Cream) देखने लगते हैं. शहनाज़ हुसैन कहती हैं कि आप बाजार की तरफ रुख किए बिना अपने घर पर ही त्वचा की देखभाल के उपाय या घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Glowing Skin) अपना कर दमकती, बेदाग और जवां त्वचा पा सकते हैं. शहनाज़ हुसैन कहती हैं अंदरूनी सेहत और बाहरी ख़ूबसूरती एक ही सिक्के के दो पहलु हैं. चमचमाती त्वचा के लिए सही आहार, व्यायाम और स्वस्थ्य जीवनशैली बहुत जरूरी हैं. जानते हैं उनके कैसे आप पा सकते हैं चमकदार त्वचा वह भी नेचुरल तरीके से-

कैसे करें त्वचा की देखभाल, स्किन केयर रूटीन में शामिल करें ये पैक (How to Build the Best Skincare Routine, How to get clear skin naturally)

दमकती त्वचा के लिए गुलाब जल है फायदेमंद