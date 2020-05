Weight Loss Tips: क्यों तेजी से नहीं घटाना चाहिए वजन? एक्सपर्ट ने बताया वजन घटाने का सही तरीका

Best Weight Loss Tips: हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है

खास बातें रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें.

हर दिन 45 मिनट से एक घंटे तक व्यायाम करें.

हेल्दी और फिट रहने के लिए घर का बना खाना खाएं.

Weight Loss Tips: कम कैलोरी वाले आहार का पालन करना और हर दिन व्यायाम करना केवल ऐसी चीजें नहीं हैं जो वजन कम (Weight Loss) करने के लिए आवश्यक हैं. पोषण विशेषज्ञ ऋजुता दिवेकर के अनुसार, पहले अच्छी आदतों को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए. यह अंततः अच्छे स्वास्थ्य को जन्म देगा और वजन कम होना एक स्वचालित परिणाम होगा. हालांकि, वह रास्ता जिसे लोग आमतौर पर अपनाते हैं, वह पहले वजन कम करना है. वास्तव में, जल्दी वजन घटाना (Quick Weight Loss) आपको खराब स्वास्थ्य दे सकता है और यह अंततः आपको खराब लाइफस्टाइल का विकास कर सकता है. इंस्टाग्राम पर हालिया पोस्ट में, दिवेकर ने "वजन कम करने का सही तरीका" (The Right Way To Lose Weight) के बारे में बात की. दीवेकर के लिए, अच्छी आदतें विकसित करना पहले आता है. इसके बाद अच्छी सेहत और फिर वजन कम करने का टारगेट होना चाहिए.

वजन घटाने के लिए सबसे पहले हेल्दी आदतों बनाएं | Make Healthy Habits First To Lose Weight