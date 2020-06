Yoga For Lungs Strength: हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लंग्स के लिए कमाल है ये एक योगासन, पीठ दर्द और पेट के लिए भी है कारगर!

Yoga For Lungs Strength: इस एक योगासन से पीठ दर्द में भी राहत पाई जा सकती है

खास बातें फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए फायदेमंद है भुजंगासन.

यहां जानें भुजंगासन को करने का सही तरीका.

यह एक योग पीठ दर्द और पेट के लिए भी है फायदेमंद.

Best Yoga Poses For Lungs: लंग्स को हेल्दी रखने के लिए योग (Yoga) सबसे बेस्ट तरीकों में से एक हो सकता है. योग आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है. लंग्स (Lungs) का हमारी सांस से सीधा संबंध है. बिना लंग्स के हमारा सांस लेना मुमकिन नहीं है. ऐसे में हेल्दी फेफड़ों के लिए योग (Yoga For Healthy Lungs) काफी कारगर हो सकता है. खासकर ऐसे समय जब पूरी दुनिया संक्रमण (Infection) से लड़ रही हों, जो हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है. ऐसे में और भी खास हो जाता है कि हम फेफड़ों को मजबूत करने के उपाय (Ways To Strengthen The Lungs) करें और अपने लंग्स को हमेशा हेल्दी रखें. फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए योग (Yoga To Keep Lungs Strong) काफी कारगर हो सकता है. कई लोग गुटका, तंबाकू और अत्यधिक धूम्रपान करते हैं जिससे लंग्स खराब हो सकते हैं.