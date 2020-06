Yoga For Asthmatics: अस्थमा रोगियों के लिए कारगर हैं ये 3 योगासन, आज से ही कर दें शुरू, जल्द मिलेगा आराम!

Best Yogasan For Asthma: अस्थमा से छुटकारा पाने के लिए रोजाना करें इन योगासनों का अभ्यास

अस्थमा रोगियों को रोजाना करने चाहिए ये तीन योगासन.

Yoga For Asthma Patient: अस्थमा एक सांस से जुड़ी बीमारी है. इसमें ब्रीदिंग, सांस नलियों और फेफड़ों (Lungs) पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है. अस्थमा के लिए योग (Yoga For Asthmatics) काफी फायदेमंद हो सकता है. रोजाना कुछ योगाभ्यास कर अस्थमा रोगियों (Asthma Patient) को आराम मिल सकता है. अस्थमा से कई लोग परेशान रहते हैं. अगर सही समय पर अस्थमा का इलाज (Teatment Of Asthma) न किया जाए तो यह अटैक का रूप ले सकता है और कई स्थितियों में जानलेवा भी साबित हो सकता है. कुछ लोग अस्थमा के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Asthma) आजमाते हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं लेकिन योग का रोजाना अभ्यास जरूरी है. अस्थमा (Asthma) में गला और छाती काफी प्रभावित हो जाती है. अस्थमा में फेफड़ों को सही मात्रा में आक्सीजन नहीं मिल पाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है.