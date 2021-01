Bird Flu Prevention Tips: बर्ड फ्लू से बचने के लिए इन 5 गलतियों को न दोहराएं, इंसानों में बर्ड फ्लू के ऐसे दिखते हैं लक्षण!

Bird Flu Prevention Tips: पक्षियों की बढ़ती मौत ने देश भर के लोगों को चिंतित कर दिया है.

खास बातें पिछले कुछ दिनों में बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की मौत हो चुकी है.

यहां बर्ड फ्लू से बचाव के लिए सावधानियों के बारे में बताया गया है.

बर्ड फ्लू के डर और प्रभाव से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतें.

How To Prevent Bird Flu In Humans: जबकि एक महामारी कोरोनावायरस से उभरने और सामान्य स्थिति में आने का प्रयास कर रहे हैं. इसी बीच एक और बीमारी ने जन्म ले लिया है. पिछले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों में हो रही पक्षियों की रहस्यमयी मौतों (Mysterious Death Of Birds) ने सबको डरा दिया है. जांच में पता चला है कि पक्षियों में बर्ड फ्लू (Bird Flu) की बीमारी फैल रही है, जिसे एवियन फ्लू (Avian Flu)के नाम से भी जाना जाता है. भारत में विभिन्न राज्यों में इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है. पक्षियों की बढ़ती मौत ने देश भर के लोगों को चिंतित कर दिया है. इस बीच जो एक सवाल सभी के जहन में घूम रहा है वह यह कि क्या बर्ड फ्लू इंसानों को संक्रमित कर सकता है? (Can Bird Flu Spread To Humans?) अगर हां तो बर्ड से कैसे बचाव किया जाए? और इंसानों में बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते है? (Symptoms Of Bird Flu In Humans) बर्ड फ्लू के चपेट में आने वाले पक्षियों में बत्तख, कौवे, जंगली हंस और चिकन भी हैं.