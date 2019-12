How To Calculate BMI: क्या होता है बीएमआई, कैसे करते हैं कैल्कुलेट और ज्यादा बीएमआई के नुकसान Calculate Body Mass Index: जानिए क्या होता है बीएमआई, कैसे करते हैं कैल्कुलेट और बॉडी मास इंडेक्ट कैल्कुलेट करने का फार्मुला. लंबाई के हिसाब से वजन का रेशियो ही बीएमआई कैल्कुलेट (How To Calculate BMI) करना कहा जाता है इसके लिए बहुत से ऑनलाइन बीएमआई कैल्कुलेट (Online BMI Calculator) आपको मिल जाएंगे.