Weight Loss and Diabetes: जूस की मदद से आप वजन कम करने के साथ ही साथ मधुमेह को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

What Drinks Help You Lose Weight? सर्दियों में बहुत सी सब्‍ज‍ियां और फल आते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं. इनमें हरी पत्तेदार सब्‍ज‍ियां सबसे अहम होती हैं. साग इनमें से एक है. लेक‍िन फि‍र भी बहुत से लोग ऐसे हैं ज‍िन्हें हरी सब्‍जियां खाना बिलकुल पसंद नहीं. ऐसे में आप इनका जूस पी सकते हैं. यह खाने ज‍ितना समय भी नहीं लेता और सेहत के ल‍िए भी अच्‍छा है. तो अगर आप सर्दियों में तंदुरुस्‍त बने रहना चाहते हैं तो अपने आहार में सब्‍ज‍ियों का जूस शामिल कर सकते हैं. यह मजबूत हड्डि‍यों (Strong Bones) के लिए अच्‍छा साबित होता है. बीपी को कंट्रोल (Control High BP) करने और हार्ट प्रॉब्लम को दूर रखने में भी यह आपकी मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं पेट पर जमी चर्बी (Belly Fat) या वजन कम (Weight Loss) करने में भी सब्‍जियों का जूस मददगार होता है. तो अगर आप तेजी से वजन कम करना (Lose Weight Fast) चाहते हैं तो अपनी डाइट में मौसमी सब्‍ज‍ियों के जूस को शाम‍िल कर सकते हैं. कुछ सब्‍ज‍ियों के जूस तो डायब‍िटीज के मरीजों में ब्‍लड शुगल लेवल को कंट्रोल (Blood Sugar Levels) करने में भी मददगार होते हैं. तो चल‍िए हम आपको बताते हैं ऐसे 4 ड्रिंक्‍स के बारे में जो सर्दियों के मौसम में देंगे न‍िरोगी काया...

सर्दियों के मौसम में न‍िरोगी देंगे ये 4 जूस (Healthy Juice: Vegetable Juices With Health Benefits)

1. पालक का जूस

पालक का जूस डायब‍िटीज में ब्‍लड शुगर लेवल कंट्रोल करने और तेजी से वजन कम करने में मददगार साब‍ित हो सकता है. पालक का जूस आपकी आंखों और स्‍किन के लिए भी अच्‍छा है.

2. करेले का जूस

करेले का जूस वैसे तो डायबि‍टीज के मरीजों के ल‍िए अच्‍छा माना जाता है, लेकि‍न यह वजन कम करने में भी मदद कर सकता है. करेले का जूस शरीर में जमी चर्बी खत्‍म करने में मददगार है.

Weight Loss Drinks: वजन कम करने के ल‍िए आप आहार में सब्‍जियों के जूस को शामि‍ल करें.

3. टमाटर का जूस

टमाटर खून बढ़ाने में मददगार है. यह उन लोगों के लि‍ए बहुत अच्‍छा है जो एनीमि‍या से जूझ रहे हैं. इस जूस को और सेहतमंद बनाने के ल‍िए आप इसमें चुकंदर, गाजर, नींबू को मि‍ला सकते हैं. टमाटर में लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन होतें हैं, जो इम्युनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. इतना ही नहीं टमाटर में पाए जाने वाले पोषक तत्‍व हड्डियों और ब्‍लड शुगर के साथ साथ हाई बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

4. घीया या लौकी जूस

तेजी से वजन कम करने के ल‍िए लोग अक्‍सर सुबह खाली पेट घीया यानी लौकी का जूस पीते हैं. लेकि‍न इसे न‍ियम‍ित रूप से पीने से ब्‍लड शुगर लेवल कम हो जाता है. इसल‍िए ध्‍यान में रखें और खतरे को टालें. लौकी का जूस मोटापा घटाने, हाई बीपी की समस्‍या को दूर करने और दि‍ल के रोगों के खतरे या कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

