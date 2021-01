Causes Of Fatty Liver: फैटी लीवर का कारण बनती हैं आपकी ये तीन गलतियां, जानें फैटी लीवर के लिए असरदार घरेलू नुस्खे!

अतिरिक्त वसा यकृत कोशिकाओं में जमा होती है, जहां यह जमा होती है और फैटी लीवर रोग का कारण (Cause Fatty Liver Disease) बनती है. हालांकि फैटी लीर से छुटकारा पाने के तरीके कई हैं, लेकिन आपको सबसे पहले फैटी लीवर की वजह को पकड़ना होगा. कुछ कारण हैं जो फैटी लीवर की समस्या को जन्म देते हैं. साथ ही फैटी लीवर के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Fatty Liver) भी कमाल हो सकते हैं. यहां फैटी लीवर के कारणों के साथ फैटी लीवर के घरेलू उपाय भी जानें...

मोटापा की समस्या आपको फैटी लीवर के जोखिम में डाल सकती है. जरूरी नहीं है की हर इंसान जो मोटापे से जूझ रहा है, उसको फैटी लिवर की बीमारी हो, लेकिन एक स्वस्थ और सही BMI बनाए रखना इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी है. पेट के आस पास फैट इकठ्ठा होने से फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाती है.

अगर आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है. डायबिटीज के मरीजों में हाई शुगर की समस्या नॉन एल्कोहॉलिक फैटी लीवर की परेशानी को बढ़ावा दे सकती है. यह एक ऐसी स्थिति होती है, जब लीवर में अत्यधिक फैट जमा होने लगता है. फिर चाहे डायबिटीज का मरीज एल्कोहॉल का सेवन बहुत कम करता हो.

शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध होने पर फैटी लीवर की समस्या हो सकती है. कई शोधों में यह बात सामने आई है कि अगर आपका इंसुलिन का स्राव हेल्दी नहीं है तो आपको फैटी लीवर के साथ कई और समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए अपने इंसुलिन स्राव हो बेहतर बनाए रखना जरूरी है.

- गर्भावस्था

- तेजी से वजन कम होना

- कुछ प्रकार के संक्रमण, जैसे हेपेटाइटिस सी

- कुछ प्रकार की दवाओं से साइड इफेक्ट्स

- कुछ विषों के संपर्क में आने से.

How To Get Rid Of Fatty Liver: फैटी लीवर की समस्या से निपटने के लिए इन घरेलू नुस्खों को अपनाएं