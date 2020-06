Chandra Grahan 2020: 05 जून को लगेगा चंद्रग्रहण, जानें समय और सूतक, बरतें सेहत से जुड़ी ये सावधानियां!

Lunar Eclipse 2020: यह चंद्र ग्रहण 05 जून से शुरू होकर 06 जून को खत्म होगा.

खास बातें चंद्र ग्रहण 5 जून को रात 11:15 बजे से शुरू होगा.

इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 18 मिनट होगी.

यह चंद्र ग्रहण 06 जून 02:34 बजे समाप्त हो जाएगा.

Lunar Eclipse 05 June 2020: साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण 05 जून को लगेगा. इससे पहले इस साल पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को लगा था. 05 जून को लगने वाला चंद्रग्रहण (Chandra Grahan 05 June) एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका देखा सकते हैं. आकाश के स्पष्ट होने पर रात में हर जगह से ग्रहण दिखाई दे सकता है. कई लोग सवाल कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कब है (When Is The Lunar Eclipse), या चंद्र ग्रहण की तारीख (Lunar Eclipse Date) क्या है तो आपको बता दें 5 जून को चंद्रग्रहण (Lunar eclipse On June 05) लगने वाला है. चंद्र ग्रहण एक घटना है जो पृथ्वी की छाया के परिणामस्वरूप सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करती है.