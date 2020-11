Commandos Weight Loss: इस एक एक्सरसाइज से पाएं स्ट्रॉन्ग आर्म्स, कंधे और कोर, इस वीडियो को देखें और आज से ही करें शुरू!

Commandos Weight Loss: इस अभ्यास को अपने रुटीन में शामिल करें और कुछ ही दिनों में असर देखें

खास बातें कमांडो आपकी छाती और आर्म्स को मजबूत करने में मदद कर सकती है.

यह शरीर के संतुलन और स्थिरता में सुधार कर सकता है.

इस एक्सरसाइज के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है.

How To Get Strong Arms And Core: आपका वर्कआउट ऐसा होना चाहिए पूरे शरीर को लाभ पहुंचाए, लेकिन कुछ एक्सरसाइज (Exercise) हैं जो विशेष रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण हैं. पुश-अप्स, पुल-अप्स, तख्तियां, वॉल सिट्स और कमांडो (Commandos). ये कुछ अभ्यास हैं जो आमतौर पर कठिन और अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं. इन्हें करने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास की जरूरत होती है, लेकिन ये फायदा भी उसी तरह से देती हैं. स्वेट ट्रेनर कायला इटिनेस का कहना है कि कमांडो एक अच्छा व्यायाम है और इससे कई लाभ मिल सकते हैं. यह एक व्यायाम है, जिसे कई महिलाएं कर रही हैं. इस एक्सरसाइज को करने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. यह एक्सरसाइज वजन घटाकर फ्लैट टमी (Flat Tummy) पाने में मदद कर सकती है. ऐसे ही कई फायदों के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहें...

कमांडो एक्सरसाइज के स्वास्थ्य लाभ | Health Benefits Of Commando Exercise