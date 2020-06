कब्ज क्या है? (What is Constipation?): कब्ज वह स्थित‍ि है जब मल सख्त हो जाता है

How To Get Rid of Constipation: कब्ज बहुत रहती है, कैसे पाएं कब्ज से छुटकारा, पेट में कब्ज हो तो क्या करें, क्या हैं कब्ज के क्या लक्षण है? जब इस तरह के सवाल मन में आते हैं, तो समझ जाएं कि वह शख्स कब्ज से परेशान है. और वह कब्ज से तुरंत राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे (Constipation Home Remedies) या कब्ज के रामबाण उपाय (Constipation Treatment) तलाशते हैं. कब्ज से तुरंत राहत के आयुर्वेदिक उपाय (What helps constipation fast) और घरेलू नुस्खे (Home Remedies) तो अक्सर लोग बतात हैं. लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं आपकी ही उन आदतों के बारे में जो कब्ज का कारण बन (Causes of constipation) सकती है. आप अपनी इन आदतों को बदल कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा (Constipation Relief) सकते हैं-