UTI Prevention Tips: लगातार फास्ट रखने से हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, डॉक्टर से जानें नवरात्रि में कैसे बरतें सावधानी

How To Avoid Uti In Navratri: यूटीआई सबसे आम संक्रमणों में से एक है. यूटीआई के कारण (Causes Of UTI) कई हैं. एक यूटीआई आपके मूत्र पथ में कहीं भी हो सकता है. आपका मूत्र पथ आपके गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग से बना होता है. यह आपकी डाइटरी हैबिट्स (Dietary Habits) में बदलाव के कारण भी हो सकता है. जैसे आप कई दिनों तक लगातार व्रत करते है तो उस दौरान आपकी डायटरी हैबिट्स बदल जाती हैं और आप लिक्विड और पौष्टिक भोजन करने से चूक जाते हैं. ऐसे में आशंका रहती है कि आपको यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (Urinary Tract Infection) हो सकता है. खासकर जब आप नवरात्रि (Navratri) के दौरान 8 से 9 दिनों तक फास्ट करते हैं तो आपको यह समस्या होने की आशंका रहती है. ऐसे में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से बचने के लिए सावधानियां (Precautions To Avoid Urinary Tract Infection) बरतने की जरूरत है. इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पूरे दिन के हाइड्रेशन पर ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही आपको इस दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लक्षणों (Symptoms Of Urinary Tract Infection) पर भी ध्यान रखना चाहिए.