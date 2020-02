कैसी होगी बच्‍चे की हालत, अगर प्रेगनेंट महिला को हो जाए कोरोनावायरस, नई रिसर्च में खुलासा Can Coronavirus Pass From Mother To Unborn: चीन से फैले कोरोनावायरस (Coronavirus Outbreak) का कहर हर तरफ देखने को मिल रहा है. अभी तक इसकी कोई दवा (Coronavirus Medicine) नहीं बन पाई है. पहले यह बड़ों को ही प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब बच्‍चों (Coronavirus in Children) में इसके मामले सामने आने लगे हैं. लेकिन हाल ही में एक शोध के नतीजों से जान में जान लाने वाला काम किया है. असल में जानलेवा कोरोनावायरस (सीओवीआईडी-19) मां के पेट में पल रहे शिशु ( Mother To Unborn Baby Child) को प्रभावित नहीं करता है.