Cough And Cold Home Remedies: सर्दी-खांसी से हैं परेशान तो ये घरेलू नुस्खे करेंगे कमाल! जल्द मिलेगी राहत Cough And Cold Home Remedies: बदलता मौसम अपने साथ कई खांसी (Cough) सर्दी (Cold) फ्लू और दूसरे तरह के वायरल इंफेक्शन (Viral Infection) लाता है. सर्दी-खांसी (Cough And Cold) आमतौर पर जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती है. सही आहार (Healthy Diet) और आराम करने से आप धीरे-धीरे ठीक होते हैं. यहां हम आपको सर्दी-खांसी से बचने के घरेलू तरीकों (Home Remedies For Cough And Cold) के बारे में बता रहे हैं...