Curd Benefits: हमें रोजाना दही क्यों खाना चाहिए? डेली डाइट में दही शामिल करने के ये हैं 7 बड़े कारण!

Curd For Digestion: नियमित रूप से दही का सेवन आपके पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है

खास बातें दही को डाइट में शामिल करने के कई तरीके हैं.

दही का सेवन करने के लिए आप दही की स्मूदी बना सकते हैं.

दही स्किन की देखभाल और बालों की देखभाल में इस्तेमाल होता है.

Health Benefits Of Curd: क्या आप अपने खाने में दही शामिल करते हैं? अपने खाने में एक प्रोबायोटिक शामिल करने से आपको अच्छे आंत बैक्टीरिया मिल सकते हैं और अपने पाचन (Digestion) को बेहतर कर सकते हैं. अपने भोजन के साथ घर का बना दही का एक छोटी कटोरी लेने से खाना और भी पौष्टिक हो सकता है. दही डेयरी उत्पाद है जो कैल्शियम और प्रोटीन में समृद्ध है. बात हो रही है दही की तो इंस्टाग्राम पर न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने दही के फायदों (Benefits Of Curd) के बारे में बात करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में, वह बताती है कि दही बैक्टीरिया के किण्वन से बना है. दही को सभी प्रकार के दूध से तैयार किया जा सकता है. दही जो स्किम्ड दूध से बना होता है, वह कम वसा वाला दूध होता है, जबकि फुल क्रीम दूध से बनाया गया फुल-फैट दही होता है. डायबिटीज के साथ-साथ दही स्किन के लिए (Curd For Skin) काफी फायदेमंद माना जाता है साथ ही दही बालों के लिए (Curd For Hair) भी काफी लाभकारी माना जाता है.

दही के स्वास्थ्य लाभ | Health Benefits Of Curd