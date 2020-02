दिल्‍ली व‍िधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) के सि‍र पर हैं और हर राजनीत‍िक दल इसके लिए प्रचार में जुटा है. इसी दौरान बीजेपी (BJP) के लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा ने हाल ही में पश्चिमी दिल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बार-बार 'आतंकवादी' कहा, इसी बात का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने करार जवाब द‍िया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मैं डायबिटीज़ (मधुमेह) का मरीज़ (Diabetes) हूं, और दिन में चार बार इन्सुलिन (Insulin) लेता हूं... अगर डायबिटीज़ का कोई मरीज़ इन्सुलिन लेता हो, और 3-4 घंटे तक कुछ भी न खाए (Diabetese Diet), तो गिरकर मर सकता है... ऐसी हालत में भी मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ दो बार भूख हड़ताल की, एक बार 15 दिन के लिए, दूसरी बार 10 दिन के लिए..." उन्होंने कहा, "हर डॉक्टर का कहना था कि केजरीवाल 24 घंटे से ज़्यादा ज़िन्दा नहीं रहेगा... मैंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी... पिछले पांच साल में उन्होंने मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरे घर पर छापे मारे, मेरे दफ्तर पर छापे मारे, मेरे खिलाफ मामले दर्ज किए, मैं आतंकवादी कैसे हो सकता हूं...?"

Delhi CM Arvind Kejriwal: Every doctor said Kejriwal won't live more than 24 hours, I put my life on line for the country. In the last 5 years they have left no stone unturned in harassing me, raided my home, my office, registered cases against me, how can I be a terrorist? (2/2) https://t.co/Vuh5u4xcF1