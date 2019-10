Diabetes Diet: डायबिटीज कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है पनीर डोडा, जानें क्या होता है और कैसे करें इस्तेमाल

Diabetes Diet: डायबिटीज (Diabetes) बहुत ही तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है. आप डायबिटीज के लक्षण (Diabetes Symptom) नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डायबिटीज का इलाज कराने के लिए अक्सर लोग डायबिटीज की दवा लेते हैं. कुछ लोग तो एक दूसरे से सलाह लेकर ही मधुमेह की दवा शुरू कर देते हैं. लेकिन यह सही नहीं है. यह आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है. तो दवा से बेहतर है कि आप डायबिटीज के लिए आहार (Diabetes Diet) और एक्सरसाइज (Exersice) को चुनें. डाइबिटीज भी उन कई बीमारियों में से एक है जिसमें आपके शरीर के अदंर कई मैटाबॉलिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) भी बढ़ने लगता है. ये कई कारणों से हो सकता है. जैसे की आपकी लाइफ स्टाइल और खाने की आदतें या फिर आपके परिवार में पहले से ये रोग रहा हो यानी जेनेटिक डिस्पोजिशन. इसके काफी सारे स्वास्थ संबंधी घाटे हैं जैसे की मोटापा और हृदय से जुड़े रोग. इसलिए डायबिटीज के मरीज को अपने खाने-पीने की आदतों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा जाता है. अक्सर मधुमेह के रोगियों को उनकी डाइट के बारे में खूब सलाह मिलती हैं. जैसे शुगर कम खाएं या चीनी छोड दें (Avoid sugar), बहुत ज्यादा आलू (Diabetes and Potatoes) न खाएं, वजन कम करें (Lose weight), चीनी की जगह अन्य चीजों का इस्तेमाल करें या ऐसी ही और सलाहें हर डायबि‍टीक (diabetic) को सुनने को मि‍लती होंगी.

Paneer Ke Phool For Diabetes: तो अगर आपको भी डायबिटीज में डाइट से जुड़ी सलाहें मिलती हैं, तो हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो डायबिटीज को कम और कंट्रोल करने में करेगी आपकी मदद. हम बात कर रहे हैं पनीर के फूल की. पनीर के फूल (Paneer Ke Phool) को पनीर डोडा (What is Paneer Dodi or Doda?) और इंडियन रेनेट (Indian Rennet, Withania Coagulans) भी कहा जाता है. पनीर के फूल भारत, पाकिस्तान और अफ़गनिस्तान में होते हैं. पनीर डोडा को इसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. इतना ही नहीं पनीर के फूल डाइबिटीज से लड़ने में भी मददगार हैं. चलिए हम बताते हैं आपको पनीर के फूल के फायदे के बारे में.

पनीर के फूल (पनीर डोडा) के फायदे | What Is The Use and Benefits of Paneer Doda For Diabetes



क्या होता है पनीर के फूल (पनीर डोडा) या इंडियन रेनेट | What is Paneer Ka Phool Or Withania Coagulans?

पनीर का फूल एक तरह के फूल का बीज है, जोकि मुख्यतः भारत में पाया जाता है. पनीर डोडा या पनीर का फूल कई आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग किया जाता है. पनीर का फूल स्वाद में मीठा होता है. इसे अनिंद्रा, घबराहट, अस्थमा और डाइबिटीज से लड़ने में सहायक माना जाता है.

पनीर डोडा कैसे करता है डाइबिटीज को कंट्रोल?

Use Of Paneer Ka Phool For Diabetes: डाइबिटीज एक ऐसा रोग है, जिसके लक्षणों को पहनते ही उसकी रोकथाम और उसे कंट्रोल करने के लिए सावधानियां शुरू कर देनी चाहिए. जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं डायबिटीज में यह बात बहुत मायने रखती है कि आप कैसा आहार ले रहे हैं.

मैक्रोबायोटिक न्यूट्रीशनिस्ट और चिकित्सक शिल्पा अरोड़ा की मानें तो पनीर का फलू या पनीर डोडा इंसुलिन के बेहतर उपयोग के लिए पेनक्रियाज (अग्न्याशय) के बीटा सेल को हील करता है. इसके नियमित सेवन से ब्लड शुगर का लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डाइट में किसी भी तरह का बदलाव आप अपने डॉक्टर से सलाह मश्वरे के बाद ही करें.

पोषण विशेषज्ञ रितु अरोड़ा कहती हैं कि ये एक औषधि है जिसे डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है. ये ना केवल हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को रेगूलेट करती है बल्कि हमारे पेनक्रियाज की उन बीटा सैल्स को भी रिपेयर करती है जो की इंसुलिन के उत्पादक होते हैं. टाइप-2 डाइबिटीज में पेन्क्रियाटिक आइलेट्स में मौजूद बीटा सैल्स के डैमेज होने के कारण हमारी बॉडी इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देती है. ऐसे में हमारे शरीर को इस काम के लिए एक बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है. और तब पनीर का फूल हमारी इस काम में सहायता करता है.

इसका उपयोग आसान है. 7 से 10 पनीर के फूलों को पूरी रात पानी में डाल कर छोड़ दें. फिर सुबह खाली पेट उस पानी को पी जाएं. संतुलित आहार और पनीर के फूल की मदद से हम निश्चित तौर पर इंसुलिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं.

