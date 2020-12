Diabetes Diet: ठंड के मौसम में डायबिटीज रोगी गलती से भी न खाएं ये 7 फूड्स, सर्दियों में तेजी से बढ़ सकता है ब्लड शुगर लेवल!

Diabetes Diet: डायबिटीज रोगियों को सर्दियों में नहीं करना चाहिए इन 7 फूड्स का सेवन

खास बातें डायबिटीज रोगियों को सर्दियों में नहीं खाने चाहिए ये फूड्स.

यहां जानें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या नहीं खाना चाहिए.

ये 7 फूड्स ठंड के मौसम में बढ़ा सकते हैं शुगर लेवल.

What Not To Eat In Diabetes: डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है जो तब होती है जब आपका ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) बहुत अधिक हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोसेस्ड फूड्स और यहां तक कि नेचुरल शुगर (Natural Sugar) भी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं. डायबिटीज के लिए फूड्स (Foods For Diabetes) काफी फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ये जान लेना जरूरी है कि डायबिटीज में किन को फूड्स खाने से बचें? (Foods To Avoid In Diabetes) ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा योगदान डायबिटीज डाइट (Diabetes Diet) का होता है. इसीलिए तो लोग सवाल करते हैं कि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? (What To Eat And Avoid In Diabetes) एक स्वस्थ, संतुलित आहार खाने से डायबिटीज वाले लोगों को अपनी स्थिति को मैनेज करने और हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.