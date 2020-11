Dry Cough Home Remedies: ठंड के मौसम में सूखी खांसी कर रही है परेशान, तो ये आसान से घरेलू नुस्खे हैं रामबाण इलाज!

Dry Cough Natural Remedies: घर पर आसानी से कुछ घरेलू नुस्खों से सूखी खांसी को दूर किया जा सकता है

खास बातें सूखी खांसी के कारणों में वायरल संक्रमण, सर्दी या फ्लू, बढ़ते प्रदूषण हैं.

कई बार सूखी खांसी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है.

यहां इन 5 देसी नुस्खों की मदद से पाएं खांसी छुटकारा.

How To Relieve Dry Cough: मौसम बदलने पर खांसी और सर्दी-जुकाम होना आम बात है. सर्दियों में सूखी खांसी (Dry Cough) काफी परेशान करती है. अक्सर ठंड के मौसम में कई लोग सूखी खांसी के लिए घरेलू उपायों (Home Remedies For Dry Cough) की तलाश करते हैं. सर्द मौसम में होने वाली सूखी खांसी दिन का सुकून और रात की नींद छीन लेती है. सूखी खांसी होने पर छाती में दर्द (Chest Pain), गले में जकड़न सी रहती है. ऐसे में सूखी का खांसी का इलाज (Dry Cough Treatment) घर पर कई नेचुरल तरीकों से किया जा सकता है. सूखी खांसी से राहत पाने के तरीके (Ways To Get Relief From Dry Cough) कई हैं, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे नेचुरल और कारगर तरीके से छुटकारा दिला सकते हैं. सूखी खांसी के कारण (Causes Of Dry Cough) कई हैं, जैसे वायरल संक्रमण, सर्दी या फ्लू, बढ़ते प्रदूषण और धूल-मिट्टी आदि.