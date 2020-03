Dry Ginger With Milk: रात को सोने से पहले पिएं सोंठ वाला दूध, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, हर परेशानी के लिए रामबाण!

खास बातें सोंठ वाला दूध पीने से मिलता है कई रोगों से छुटकारा! सोंठ वाले दूध में शहद मिलाकर पीने से होते हैं गजब फायदे! यहां जानें सोंठ वाले दूध के फायदे और नुकसान.

Dry Ginger With Milk: हमारा शरीर कई छोटी और बड़ी परेशानियां झेलता है, लेकिन लगभग सभी का इलाज भी हमारे आसपास ही मौजूद होता है! सोंठ एक ऐसी चीज है जो आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है. एक चम्मच सोंठ के पाउडर (Ginger Powder) को एक गिलास पानी में उबाकर गुनगुना करके इसे दिन में एक बार पीने से कब्ज की समस्या (Constipation Problem) से राहत मिल सकती है. कब्ज के लिए सौठ (Dry Ginger For Constipation) रामबाण मानी जाती है. साथ ही सोंठ पाचन के लिए (Dried Ginger For Digestion) भी फायदेमंद मानी जाती है. पाचन से जुडी समस्या में सौठ एक असरदार औषधि (Effective Medicine) हो सकती है. सोंठ पेट फूलने की समस्या (Dry Ginger For Flatulence) से भी राहत दिला सकती है. सोंठ वाले दूध (Dry Ginger With Milk) के स्वास्थ्य को कमाल के फायदे हो सकते हैं. सौंठ वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले दूध को गर्म करें. फिर उसमें सोंठ का पावडर (Dry Ginger Powder) डालकर उबालें. उसके बाद दूध को छान लें. माना जाता है कि सोंठ वाले दूध का सेवन रात में सेवन करना चाहिए. सौंठ कब्ज, पेट दर्द, एसिडिटी (Acidity) से परेशान लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है. सोंठ का दूध पीने से पाचन तंत्र (Digestive System) बेहतर हो सकता है. यहां जानें सोंठ और दूध पीने के कई कमाल के फायदों के बारे में...

सोंठ को दूध के साथ सेवन करने से होते हैं ये फायदे | What Are The Benefits Of Ginger Milk?

1. गले की खराश के लिए फायदेमंद (Dry Ginger For Sore Throat)

अगर आप गले में खराश सी महसूस कर रहे हैं तो सूखी अदरक यानि ड्राई जिंजर पाउडर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. सोंठ को दूध में मिला कर पीने से कुछ ही दिनों में गले की खराश गायब हो सकती है. सोंठ गले के इंफेक्‍शन से भी राहत दिलाने में फायदेमंद मानी जाती है.

Dry Ginger With Milk: गले में खराश हो तो तुरंत सोंठ वाले दूध का सेवन करें

2. पाचन के लिए भी कारगर है सोंठ (Dried Ginger For Digestion)

सौंठ कब्ज को दूर करने के साथ-साथ पाचन भी ठीक कर सकता है. पाचन से जुडी समस्या में यह एक कमाल की औषधि मानी जाती है. अगर आपको खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या होती है तो सोंठ और दूध का सेवन करने से आपको फायदा हो सकता है. पाचन की वजह से ही ज्यादातर परेशानियां होती है ऐसे में सोंठ आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.

3. सोंठ का दूध बॉडी डिटॉक्स करने में फायदेमंद (Ground Ginger Detox Body)

सोंठ के दूध का सेवन करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. सोंठ के दूध में अगर शहद मिलाया जाए तो दूध और ज्‍यादा पौष्‍टिक बन जाता है और शरीर को ज्यादा फायदा हो सकता है.

4. हिचकी में भी असरदार (Dried Ginger Effective For Hiccups)

अगर आपको लगातार हिचकी आ रही हो और कोई भी उपाय करने पर वह ठीक नहीं हो रही हो तो उसे सौंठ से रोक सकते हैं. सौंठ को दूध में उबाले और दूध को ठंडा कर पिएं. सोंठ को दूध में उबालकर, ठंडा करके पीने से वह कुछ ही मिनट में गायब हो सकती है.

Dried Ginger For Hiccups: सोंठ वाला दूध हिटकी से छुटकारा दिला सकता है

5. जोड़ों में दर्द की से दिलाए राहत (Dry Ginger Powder For Joint Pain)

सोंठ जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद मानी जाती है. रात में सोने से पहले दूध में अगर सोंठ डाल कर पिया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको जोड़ों के दर्द से आराम मिल सकता है. सोंठ को गर्म पानी के साथ शहद डाल कर पीने से भी आपको गठिया जैसी बीमारी में लाभ मिल सकता है.

सोंठ के नुकसान (Dry Ginger Disadvantages)

- सोंठ का ज्यादा सेवन करने से पेट संबंधी रोग यानि डायरिया होने का खतरा बढ़ सकता है.

- लंबे समय तक सोंठ का इस्तेमाल करने से सीने में जलन और गैस की समस्या सकती है.

- सोंठ का सेवन करने से मुंह में जलन होने की समस्या भी हो सकती है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

