Weight Loss: तेजी से वजन घटाने के लिए रात में करना होगा ये काम, आसानी से घटेगी पेट की चर्बी और बॉडी फैट भी होगा कम!

जो लोग मोटापे से परेशान होते हैं वे लोग वजन कम करने के लिए उपाय (Remedy To Lose Weight) तलाशते रहते हैं. यहां हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह काफी कारगर साबित हो सकता है. आप जिन चीजों का इस्तेमाल वजन घटाने के लिए करते हैं, चाहे वह वजन घटाने के लिए डाइट (Diet For Weight Loss) हो, एक्सरसाइज हो या कुछ और उनकी टाइमिंग का भी शरीर पर काफी असर होता है. आप वजन घटाने के लिए और एक फिट बॉडी (Fit Body) पाने के लिए जो काम दिन में करते हैं उनको जारी रखकर आप एक काम रात को सोने से पहले (At Night Before Bed) कर सकते हैं. इस एक काम को सोने से पहले करने से आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं साथ ही पेट की चर्बी से भी छुटकारा (Get rid of Belly Fat) पा सकते हैं. यहां जानें तेजी से वजन घटाने के लिए रात को सोने से पहले क्या करें....

वजन घटाने के लिए सोने से पहले क्या करें? | What To Do Before Bedtime To Lose Weight?

पेट की चर्बी बढ़ना एक आम समस्या है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोटापे की तरह बेली फैट कम करना भी काफी मुश्किल काम है. पेट की चर्बी बढ़ने से न सिर्फ कपड़े टाइट हो जाते हैं बल्कि बॉडी की फिटनेस भी खराब हो जाती है. इससे अक्सर लोगों का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है. पेट की चर्बी कम करने और आसानी से वजन कम करने के लिए वर्कआउट के साथ ही समय पर सोने और डाइट में बदलाव भी जरूरी है. अपनी डाइट में मेटाबोलिज्म को बढ़ाने वाली ड्रिंक्स शामिल करके पेट की चर्बी को आसानी से कम किया जा सकता है.

तीन चीजों का इस्तेमाल कर आसानी से करें वजन कम | Lose Weight Easily Using Three Things

खीरा, नींबू और अजमोद ड्रिंक

रात को सोने से पहले इन तीन चीजों से बनी इस ड्रिंक का सेवन करने से आपको आसानी से वजन कम करने और पेट की चर्बी कम करने में काफी मदद मिल सकती है. वजन कम करने में यह पेय पदार्थ काफी प्रभावी हो सकता है. दरअसर वजन घटाने के लिए हमें आपनी रात की डाइट पर ध्यान देना जरूरी है. खीरा, नींबू और अजमोद ज्यादातर लोगों के किचन में मौजूद होते हैं. यह ड्रिंक को बनाने के लिए खीरे के छिलके उतारें और बारीक टुकड़े करें. फिर इसमें नींबू का रस, आधा कप पानी और एक गुच्छा अजमोद मिलाकर ब्लेंड करें. आपकी वेट लॉस ड्रिंक तैयार है. इसका रात को सोने से पहले सेवन करें.

​कैसे काम करती है यह ड्रिंक

खीरे में काफी मात्रा में फाइबर होता है. फैट नहीं होता है और कम मात्रा में कैलोरी होती हैं. जो पेट के सूजन को कम करने में मदद करता है. जबकि अजमोद नैचुरल डाइयूरेटिक है जो वाटर रिटेंशन से लड़ता है. इसमें विटामिन ए, बी, सी और विटामिन के पाया जाता है. रात में सोने से पहले खीरा, नींबू और अजमोद से बनी ड्रिंक का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर किया जा सकता है.

अदरक की चाय

डिनर के बाद पेट में सूजन या भारीपन महसूस होने पर अदरक के चाय की चुस्की लेना फायदेमंद हो सकता है. अदरक पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में काफी असरदार हो सकता है. साथ ही यह पाचन को बेहतर बनाने में भी मददगार हो सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं, यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और वजन घटाने में कारगर हो सकता है. एक कप पानी में आधा चम्मच कद्दूकस अदरक और एक चम्मच शहद मिलाकर धीमी आंच पर 10 मिनट तक उबालें. फिर इसमें नींबू का मिलाकर छानें और रात में सोने से पहले सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.