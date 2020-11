Flax Seeds For Uric Acid: हाई यूरिक एसिड लेवल को घटाने में कारगर हैं फ्लैक्स सीड्स, इस तरीके से करना होगा इस्तेमाल!

Food To Avoid In Uric Acid: इन 4 चीजों से बढ़ता है यूरिक एसिड, डाइट में न करें शामिल, ऐसे पहचानें हाई यूरिक एसिड के लक्षण!

अगर समय रहते यूरिक एसिड कंट्रोल करने के तरीके (Ways To Control Uric Acid) नहीं अपनाए गए तो बाद में काफी खतरनाक हो सकता है. यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें? (How To Control Uric Acid) जैसे सवाल काफी आम हैं. अगर आप भी यूरिक एसिड को कैसे घटाएं (How Too Reduce Uric Acid) जैसे सवालों से परेशान हैं तो यहां जानें की फ्लैक्स सीड्स कैसे यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकता है और इन बीजों का इस्तेमाल कैसे करना है. अलसी के बीजों के फायदे (Benefits Of Flax Seeds) जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं. यहां अलसी के बीजों के कई कमाल के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया गया है...

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कमाल हैं अलसी के बीज | Flaxseeds Are Amazing For Controlling Uric Acid

यूरिक एसिड को कम करने के लिए असली के बीज भी काफी कारगर साबित हो सकते हैं. अलसी के बीजों में पाए जाने वाले तत्व इसे यूरिक एसिड को घटाने में मदद करते हैं. शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने आप खाना खाने के बाद भी इन बीजों को चबा सकते हैं. अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है. अलसी के बीजों को यूरिक एसिड घटाने के घरेलू नुस्खों में भी शामिल किया जा सकता है. अगर आप हाई यूरिक एसिड से परेशान हैं, तो फ्लैक्स सीड्स को डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही अलसी के बीजों के कई और कमाल के स्वास्थ्य लाभ भी हैं.

How Too Reduce Uric Acid: अलसी के बीजों को यूरिक एसिड घटाने के घरेलू नुस्खों में भी शामिल किया जा सकता है.

ऐसे करें अलसी के बीज का सेवन

अलसी के बीज को रोजाना खाना खाने के आंधे घंटे बाद एक चम्मच चबा चबाकर खा. सकते हैं या अलसी के बीजों को खाली पेट खाना भी फायदेमंद माना जाता है. इससे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

अलसी के बीजों के शानदार स्वास्थ्य लाभ | Great Health Benefits Of Flax Seeds

1. वजन कम करने में फायदेमंद

अलसी के बीजों को वजन कम करने के लिए भी डाइट में शामिल किया जा सकता है. अलसी में भरपूर मात्रा में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मोटापे को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

2. झुर्रियों को दूर करने में लाभकारी

अलसी के बीजों में कई ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्किन की समस्याओं को दूर करने में कारगर हो सकते हैं. अलसी के बीजों में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो स्किन से झुर्रियों को दूर करने में कारगर माने जाते हैं. ये बुढ़ापे लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

How To Use Flax Seeds In Diet: अलसी के बीजों में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं

3. डायबिटीज के लिए भी शानदार

अलसी में भरपूर मात्रा में लिगनेन नामक तत्व पाया जाता है जो सेल्यूलोज का ही एक रूप होता है. इसका सेवन करने से आपका शुगर आसानी से कंट्रोल हो सकता है. रोजाना अलसी का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

4. दिल को रखेगा हेल्दी

अलसी दिल के स्वास्थ्य के लिए भी काफी शानदार मानी जाती है. अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल की धमनियों में जमा कोलेस्ट्राल को कम करने में कारगर साबित हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.