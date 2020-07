तेजी से वज़न घटाना ही नहीं, कुछ लोग वज़न बढ़ाना भी चाहते हैं, जानें वज़न बढ़ाने के लिए क्या खाएं

How To Gain Weight Quickly: जानें वजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं और कैसा हो भोजन.

Gain Weight Fast and Safely: कुछ लोग तेजी से वज़न कम (Weight Loss Remedies) करने के घरेलू नुस्खे, वज़न कम करने के लिए व्यायाम, वज़न कम करने के लिए भोजन (Weight Loss Diet) वगैरह को फॉलो करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने कम वजन से या पतलेपन से परेशान हैं और वज़न बढ़ाना चाहते (Want To Gain Weight) हैं. अगर वजन बढ़ाना है, तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि वजन बढ़ाना है तो क्या करें (How can I gain weight quickly). असल में वजन कम करने के लिए भोजन जितना अहम है उतना ही यह वजन बढ़ाने के लिए भी है. तो चलिए जानते हैं वज़न बढ़ाने के लिए क्या खाएं और कैसा हो भोजन-

कैसे बढ़ाएं तेजी से वजन (How to Gain Weight Fast and Safely)

1. वजन बढ़ाने में मदद करेंगे घी और चीनी, पर कब और कितनी खाएं