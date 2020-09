Food To Avoid For Liver: अगर आप भी खाते हैं ये 5 फूड्स, तो लीवर खराब होने के साथ हो सकती हैं ये बीमारियां!

Food To Avoid For Liver: लीवर को हमेशा हेल्दी रखने के लिए कभी न करें इन 5 चीजों का सेवन

खास बातें लीवर को मजबूत रखने के लिए हमेशा हेल्दी डाइट चुनें.

प्रोसेस्ड फूड्स लीवर के लिए हानिकारक हो सकते हैं.

सोड़ा और शराब का सेवन करने से लीवर फैल्योर की समस्या हो सकती है.

Food Not To Eat For Liver: हमेशा हेल्दी रहने के लिए मजबूत लीवर का होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर पेट की समस्याएं (Stomach Problems) लीवर के खराब होने से ही होती हैं, जिस तरह से आज के समय में लीवर की समस्याएं (Liver Problems) बढ़ती जा रही हैं उससे कई लोगों के मन में सवाल आता है कि लीवर के लिए क्या नहीं खाना चाहिए (What Not To Eat For Liver). हमारे बदलते लाइफस्टाइल और खानपान ने लीवर की कई बीमारियों को जन्म दिया है जिनमें फैटी लीवर (Fatty Liver), लीवर इंफेक्शन, लीवर में सूजन (Liver Inflammation) जैसी समस्याएं शामिल हैं. हेल्दी लीवर के लिए डाइट (Healthy Liver Diet) का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि उन फूड्स से परहेज किया जाए जो लीवर को खराब कर सकते हैं. एक स्ट्रॉन्ग लीवर डाइट (Strong Liver Diet) भी तभी काम करती है जब आप लीवर को हेल्दी रखने के तरीके (Ways To Keep The Liver Healthy) जानते हों.