PCOS Diet: पीसीओएस में क्या खाना चाहिए? PCOS से निजात पाने के लिए इन डाइट टिप्स को करें फॉलो

Foods For PCOD: हेल्दी वेट बनाए रखने से पीसीओएस जटिलताओं से लड़ने में मदद मिल सकती है

Food To Eat In PCOS: पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिंड्रोम बच्चों की उम्र की महिलाओं को प्रभावित करता है. इन दिनों यह स्थिति काफी आम है. पीसीओएस के लक्षण (Symptoms Of PCOS), अनियमित पीरियड्स, बाल झड़ना, चेहरे और छाती पर बालों का उगना, वजन बढ़ना और मुंहासे (Acne) हैं. अगर पीसीओएस को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो पीसीओएस (PCOS) से डायबिटीज, बांझपन, अवसाद, चिंता और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है. कुछ लोग पीसीओएस के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For PCOS) अपनाते हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं. पीसीओएस का इलाज (Treatment Of PCOS) और इस स्थिति से लड़ने के लिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल का पालन करना महत्वपूर्ण है. पीसीओएस की जटिलताओं को नियंत्रित करने के लिए वजन कम करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.