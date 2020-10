Food For Piles: पाइल्स की समस्या से कारगर तरीके से लड़ने के लिए डाइट में आज से ही शामिल करें ये 6 फूड्स!

Food For Piles: बाबासीर से लड़ने के लिए इन 6 चीजों का रोजाना करें सेवन

खास बातें बाबासीर की समस्या से राहत पाने के लिए इन 6 फूड्स को डेली खाएं.

फाइबर से भरपूर ये 6 फूड्स दिलाएं पाइल्स से राहत.

जड़ वाली सब्जियों का सेवन पाइल्स में मददगार हो सकता है.

Food To Eat In To Piles: बाबासीर किसी के लिए भी बुरे सपने जैसा हो सकता है. बाबासीर यानि पाइल्स (Piles) में खानपान का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. बाबासीर के लिए फूड्स (Food For Piles) का चुनाव करना एक टास्क की तरह हो सकता है. जो लोग सवाल करते है कि बाबासीर में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Piles) उनके यहां बाबासीर में खाए जाने वाले फूड्स की लिस्ट दी गई है. पाइल्स में गुदा या मलाशय में मौजूद आसपास की नसों में सूजन आ जाती है. यह सूजन मलाशय के अंदर या गुदा के आसपास दिखाई दे सकती है. ऐसा आमतौर पर स्टूल पास करने के दौरान तनाव की वजह से होता है. पाइल्स से राहत पाने के तरीके (Ways To Get Relief From Piles) कई हैं, लेकिन कुछ फूड्स काफी मददगार हो सकते हैं. मलाशय के मुख में छोटे-छोटे मस्से होते हैं, इनमें से कुछ मस्से फूलकर बड़े हो जाएं तो काफी परेशानी होती है. ये मस्से पहले कठोर होना शुरू होते हैं, जिससे गुदा में कोचन और चुभन-सी होने लगती है. ऐसी स्थिति होते ही व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए.