Food To Reduce Uric Acid: गठिया से हैं परेशान, तो यूरिक एसिड घटाने के लिए अर्थराइटिस के मरीज इन 4 चीजों का करें सेवन!

Food To Reduce Uric Acid: गठिया की स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर में यूरिक एसिड (Uric Acid) मात्रा बढ़ने लगती है. गठिया या अर्थराइटिस (Arthritis) में जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होने लगती है. बीमारी बढ़ने पर उठने-बैठने में परेशानी होती है. साथ ही कुछ लोग बिस्तर ही पकड़ लेते हैं. ऐसे में यूरिक एसिड घटाने के उपाय (Ways To Reduce Uric Acid) करने जरूरी है. अगर शरीर में यूरिक एसिड (Uric Acid) बढ़ जाता है तो गठिया के साथ-साथ कई और समस्याएं भी हो सकती है. कुछ लोग सवाल करते हैं कि यूरिक एसिड को कम कैसे करें? (How To Reduce Uric Acid) ऐसे लोगों को यूरिक एसिड को कंट्रोल करने वाले फूड्स (Foods That Control Uric Acid) का सेवन करने की सलाह दी जाती है. कुछ फूड्स हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल (Control Uric Acid) करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे फूड्स को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर गठिया से राहत पा सकते हैं.