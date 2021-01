Foods For Bad Cholesterol: बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से हैं परेशान, तो ये 6 फूड्स हैं हेल्दी Cholesterol पाने के लिए गजब!

High Cholesterol Diet: खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए रोजाना करें इन फूड्स का सेवन

खास बातें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल पाने के लिए कारगर हैं ये 6 फूड्स.

इन 6 हेल्दी फूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल.

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कई बीमारियों का कारण बन सकता है.

How Can I Reduce Cholesterol Level: कई लोग बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित होते हैं. शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण (Causes Of High Cholesterol) कई हैं. कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर, मांस, डेयरी और अंडे जैसे पशु उत्पादों को खाने से प्राप्त होने वाला एक मोमी पदार्थ है. कई लोग कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के तरीकों (Ways To Control Cholesterol) के बारे में लगातार सवाल करते हैं. हालांकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ फूड्स को भी अपना सकते हैं. हेल्दी कोलेस्ट्रॉल के लिए फूड्स (Foods For Healthy Cholesterol) का सेवन काफी लाभकारी हो सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies For High Cholesterol) भी कारगर हो सकते हैं. अगर आप भोजन से इस पदार्थ का बहुत अधिक सेवन करते हैं, तो आपका लीवर कम कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करेगा. हालांकि, बड़ी मात्रा में संतृप्त वसा, ट्रांस फैट और शर्करा खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है. ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें? (How To Lower Cholesterol) कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका क्या है? जैसे सवालों का जवाब तलाशने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल विभिन्न प्रकार के हैं. जबकि "अच्छा" एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है.