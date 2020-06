Foods For High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केले से भी ज्यादा कारगर हैं ये 7 फूड्स!

Foods For High Blood Pressure: पोटेशियम से भरपूर फूड्स ब्लड प्रेशर लेवल को मैनेज कर सकते हैं.

खास बातें पोटेशियम वाले फूड्स हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर के लिए केला पोटेशियम का एक पॉपुलर सोर्स है.

यहां पोटेशियम से भरपूर कुछ फूड्स की लिस्ट दी गई है.

Best Foods For High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम से भरपूर फूड्स (Potassium Rrich Foods) का सेवन करने की सलाह दी जाती है. अभी तक आपको पता था कि केले (Banana) में सबसे ज्यादा पोटेशियम (Potassium) होता है, लेकिन यहां हम आपको बता रहे हैं केले से भी ज्यादा पोटेशियम वाले फूड्स (Potassium Foods) के बारे में. हाई ब्लड प्रेशर के लिए फूड्स (Foods For High Blood Pressure) कारगर हो सकते हैं. ऐसे फूड्स को चुनना काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम आपके लिए यहां पोटेशियम से भरपूर फूड्स की लिस्ट (List Of Foods Rich In Potassium) लेकर आए हैं. जिनमें केले से भी ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है. पोटेशियम से भरपूर फूड्स आपको रक्तचाप को नियंत्रित करने और कुछ आश्चर्यजनक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में मदद कर सकते हैं. पोटेशियम (Potassium) एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज है जो आपके शरीर के लिए जरूरी होता है.