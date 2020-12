Foods For Pneumonia: निमोनिया से जल्द ठीक होने के लिए गजब हैं 7 फूड्स, तुरंत कर दें डाइट में शामिल!

खास बातें निमोनिया में विटामिन सी का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है.

साबुत अनाज का सेवन भी निमोनिया में काफी फायदेमंद हो सकता है.

निमोनिया से राहत पाने के लिए जरूर खाएं ये फूड्स.

What To Eat In Pneumonia: निमोनिया एक श्वसन विकार है जो हवा की सूजन के कारण एक या दोनों फेफड़ों (Lungs) में होता है. इन वायु थैली को आमतौर पर एल्वियोली के रूप में जाना जाता है जो तरल पदार्थ या मवाद से भरी होती हैं जिससे सांस लेने में समस्या (Trouble Breathing) हो सकती है और बुखार, खांसी और ठंड लगना भी हो सकता है. द्रव को बलगम या कफ कहा जाता है जिससे बहुत असुविधा होती है. यह बैक्टीरिया, कवक और वायरस के कारण होता है. निमोनिया का इलाज (Treatment Of Pneumonia) करने के लिए सबसे पहले निमोनिया के लक्षणों (Symptoms Of Pneumonia) को पहचानना जरूरी है. यह संक्रमण शिशुओं और 65 वर्ष से ऊपर के लोगों में आम है, क्योंकि उनके पास कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है. निमोनियो के लिए फूड्स (Foods For Pneumonia) काफी फायदेमंद हो सकते हैं. निमोनिया एक जानलेवा स्थिति है.