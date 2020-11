Food To Avoid On Empty Stomach: खाली पेट इन 5 चीजों को खाने से होते हैं कई नुकसान, आज ही जान लें फायदे की बात

Foods To Avoid Empty Stomach: अपने दिन की शुरुआत कभी भी कच्ची सब्जियों या ठंडे पेय से न करें

खास बातें सुबह गर्म पेय पदार्थ लें, जैसे गुनगुना पानी, लेमन टी आदि.

खाली पेट चाय या कॉफी लेने से बचें.

नाश्ते के लिए सलाद खाने से बचें.

Foods Not To Eat In Empty Stomach: आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, दिन भर खाने की कुछ चीजें आपके अनुभव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खाली पेट (Empty Stomach) खाने से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है. अगर हम ऐसे फूड्स के बारे में जानरुक नहीं होते हैं तो न सिर्फ पाचन (Digestion) पर बुरा असर होता है बल्कि कई गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं. यहां जानें सुबह खाली पेट कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए? (Foods Not To Eat In Empty Stomach) हेल्थ एक्सपर्ट भी खाली पेट कुछ चीजों से परहेज करने की सलाह देते हैं. सेलिब्रिटी पोषण विशेषज्ञ ऋजुता दिवेकर का कहना है कि आपको कभी भी अपने दिन की शुरुआत चाय और कॉफी से नहीं करनी चाहिए. अब यह आप में से कुछ के लिए चौंकाने वाला हो सकता है जो बस अपनी सुबह की चाय या कॉफी के बिना नहीं कर सकते. कुछ के लिए, यह नियमित रूप से मल त्याग में मदद करता है, लेकिन कई अन्य लोगों में खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी (Acidity), हार्ट बर्न और डिहाइड्रेशन हो सकता है...