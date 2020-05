Foods To Avoid In Asthmatics: अस्थमा से परेशान लोगों को कभी नहीं खानी चाहिए चीजें, आज ही डाइट से करें दूर!

Food To Avoid In Asthma: अस्थमा के मरीजों को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए!

खास बातें अस्थमा में ये कुछ चीजें हो सकती हैं आपके लिए ट्रिगर.

जानें अस्थमा के मरीजों को कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए.

अस्थमा लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है.

Foods To Avoid In Asthma: अस्थमा लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसे लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है. अस्थमा से पीड़ित लोगों को प्रिजरवेटिव वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए. अस्थमा के लक्षणों (Symptoms Of Asthma) को रोकने के लिए पर्यावरणीय कारकों जैसे कि सांस की एलर्जी, धुएं या प्रदूषण के संपर्क में आना और आनुवंशिक संवेदनशीलता के अलावा डाइट भी काफी मायने रखती है. कुछ लोग सवाल करते हैं कि अस्थमा में क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In Asthma) यहां हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन अस्थमा के मरीजों (Asthma Patients) को नहीं करना चाहिए.