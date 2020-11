Fatty Liver Diet: फैटी लीवर से निजात पाने के लिए इन फूड्स का सेवन आज से ही कर दें बंद, जानें फैटी लीवर में क्या खाएं?

Foods To Avoid In Fatty Liver: फैटी लीवर की बीमारी को दूर करने के लिए इन फूड्स के सेवन से बचें

What Not To Eat In Fatty Liver: लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव के साथ फैटी लीवर की बीमारी आम होती जा रही है. अधिकांश लोग फैटी लीवर (Fatty Liver) को बहुत अधिक शराब पीने से जोड़ते हैं, लेकिन यह आम बीमारी उन लोगों में भी हो सकती है जो शराब बिल्कुल नहीं पीते हैं. फैटी लीवर डाइट (Fatty Liver Diet) में किन चीजों को शामिल करें और किन्हें नहीं यह जानना काफी ज्यादा जरूरी है. जो लोग इस समस्या से परेशान होते हैं वह अक्सर सवाल करते हैं कि फैटी लीवर में क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat In Fatty Liver) क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जो फैटी लीवर को ट्रिगर कर सकता है तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए? इस सवाल से इतर कई लोग ये जानना चाहते हैं कि फैटी लीवर में परहेज करने वाले फूड्स (Foods To Avoid In Fatty Liver) कौन से होते हैं? फैटी लीवर रोग दो तरह का होता है "गैर-अल्कोहल फैटी लिवर रोग" अल्कोहल फैटी लीवर रोग. जो लोग मोटे या गतिहीन हैं और जो अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, उनमें नॉनक्लॉजिक फैटी लीवर की बीमारी का सबसे अधिक खतरा रहता है.