Diabetes और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है यह एक फल, Immunity बढ़ाने में भी है कमाल!

Whole Grains For Diabetics: ये 4 साबुत अनाज टाइप 2 डायबिटीज के लिए हैं असरदार, ब्लड शुगर लेवल को रखते हैं कंट्रोल!

इसमें भी कुछ खास फल हैं जिनका सेवन कर इम्यून सिस्टम को बूस्ट (Boost Immune System) किया जा सकता है. अंगूर एक ऐसा फल है जो आपको सभी मौसम में बड़ी आसानी से मिल जाता है. अंगूर का सेवन गर्मियों में भी काफी फायदेमंद माना जाता है. डायबिटीज रोगियों के लिए अंगूर (Grapes For Diabetics) एक कमाल का फल है, जिसका सेवन कर ब्लड शुगर लेवल को मैनेज (Manage Blood Sugar level) करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है. साथ ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अंगूर का सेवन की भी सलाह दी जाती है.

अंगूर के फायदे (Benefits Of Grapes) कई हैं. यह कमाल का फल विटामिन सी (Vitamin C) से भरपूर होता है. इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय (Remedies For Increase Immunity) के तौर पर आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए (Grapes For Increase Immunity) अंगूर लाभदायक माना जाता है. अंगूर में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे सोडियम, पौटेशियम, सिट्रिक एसिड, सल्फेट, मैग्नीशियम. अगर आप भी इस कमाल के फल के स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो आज से ही इसे खाना शुरू करें. यहां जानें अंगूर के स्वास्थ्य लाभों के बारे में...

Grapes For Diabetes: ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए फायदेमंद है अंगूर!

1. डायबिटीज में फायदेमंद है अंगूर (Grape Is Beneficial In Diabetes

अंगूर खाने में मीठा होता है इसलिए लोगों को लगता है कि अंगूर में शुगर होने से यह डायबिटीक के लिए ठीक नहीं होते हैं लेकिन, आप गलत हो सकते हैं. डायबिटीज में अंगूर का सेवन फायदेमंद हो सकता है. अंगूर शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं. यह फल शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने भी फायदेमंद है.

2. इम्यूनिटी के लिए अंगूर है लाभदायक (Grapes Are Beneficial For Immunity)

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों को डाइट में शामिल कर इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है. उनमें से एक अंगूर भी है. विटामिन-सी एक ऐसा पोषक तत्व इम्यून सिस्टम को बढ़वा देता है. जिन चीजों में विटामिन सी पाया जाता है उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल किया जा सकता है.

​3. अंगूर ब्लड प्रेशर को रखेगा कंट्रोल (Grape Will Control Blood Pressure)

अंगूर का सेवन कर आप ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर कर सकते हैं. अंगूर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं. हाइपरटेंशन हार्ट से जुड़ी कई तरह की बीमारियों का कारण होता है. अंगूर में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काफी कारगर हो सकता है. अपनी डाइट में अंगूर को शामिल कर खुद असर महसूस करें.

Grapes For Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डाइट में शामिल करें अंगूर

3. पाचन के लिए अंगूर असरदार (Grape Effective For Digestion)

पाचन ही आपके शरीर की बीमारियों के सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है! माना जाता है अंगूर का सेवन करने से पाचन बेहतर होता है. पाचन के लिए अंगूर को एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है. अंगूर में मौजूद पॉलीफेनोल के कारण पाचन क्रिया में काफी हद तक सुधार हो सकता है. अगर आप पेट की परेशानियों से परेशान रहते हैं डाइट में अंगूर को शामिल कर सकते हैं.

4. अंगूर में पाए जाते हैं एंटी कैंसर गुण (Anti-Cancer Properties Found In Grapes)

अंगूर में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं. अंगूर का सेवन कर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. गर्मियों में अंगूर का सेवन कैंसर की चपेट में आने से आपको बचाए रख सकता है. इसमें कई प्रकार के ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो एंटी कैंसर गुण रखते हैं. अंगूर का सेवन करने से हमारे शरीर को कई प्रकार के कैंसर से बचाव करने में मदद मिल सकती है.

5. आंखों के लिए फायदेमंद है अंगूर (Grapes Are Beneficial For Eyes)

सबसे कम ध्यान हम जिस चीज पर देते हैं वह हैं हमारी आंखें. कई फूड्स ऐसे हैं जिनका सेवन कर आंखों की रोशनी को बेहतर किया जा सकता है. आंखों की रोशनी के लिए खानपान का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. अंगूर को आंखों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. अंगूर का सेवन आपके लिए लंबे समय बाद भी आंखों की परेशानी को दूर कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.