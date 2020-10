Fruits For Uric Acid: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए ये 4 फल हैं बेहद फायदेमंद, गाउट के मरीज डेली डाइट में करें शामिल!

Best Foods For Uric Acid: यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए ये हैं 7 रामबाण उपाय, गाउट के मरीजों के लिए भी शानदार!

Food To Avoid In Arthritis: गठिया के मरीजों को कभी नहीं खानी चाहिए ये 7 चीजें, तेजी से बढ़ेगा Uric Acid, आज ही छोड़ दें!

अगर यूरिक एसिड को घटाने के तरीके (Ways To Reduce Uric Acid) नहीं अपनाए गए तो यह आपको गंभीर खतरे में डाल सकता है. कई लोग सवाल करते हैं कि यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें? (How To Control Uric Acid) तो आपको सबसे पहले यूरिक एसिड घटाने के लिए नेचुरल तरीकों (Natural Ways To Reduce Uric Acid) को अपनाना चाहिए.

अगर फलों के सेवन से यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है भला. यहां 4 ऐसे फलों के बारे में बताया गया है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखकर गाउट के रोगियों (Gout Patients) को भी आराम दिला सकते हैं.

हाई यूरिक एसिड को घटाने के लिए कमाल हैं ये 4 फल | These 4 Fruits Are Amazing For Reducing High Uric Acid

1. संतरा और नींबू

गठिया के रोगियों या हाई यूरिक एसिड के मरीजों को अपनी डाइट संतरा या नींबू को जरूर शामिल करना चाहिए. रोजाना एक संतरे का सेवन कर यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है. संतरा और नींबू में काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. इन दोनों में सिट्रिक एसिड भी होता है जो यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल में रखते हैं. इनका सेवन कर शरीर को डिटॉक्सीफाई भी किया जा सकता है.

Fruits For Uric Acid Control: यूरिक एसिड को घटाने के लिए कारगर है संतरा

2. सेब

हेल्थ एक्सपर्ट रोजाना एक सेब खाने की सलाह देते हैं. यह न सिर्फ आपके पाचन को बेहतर बनाना है बल्कि शरीर की कई समस्याओं से रक्षा भी करता है. सेब यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में कारगर माना जाता है. सेब में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को कम करने में मदद कर सकता है. आप सेब के सिरका के भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. चेरीज

यह फल भी विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों की भी भरमार होती है. यह यूरिक एसिड के रोगियों को आराम दिलाने में मदद कर सकता है. चेरीज का सेवन कर शरीर से यूरिक एसिड लेवल को घटाया जा सकता है. चेरीज खाने से जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं जिससे गाउट के रोगियों को भी काफी फायदा मिल सकता है.

Fruits For Uric Acid Control: चेरीज का सेवन कर कंट्रोल कर सकते हैं यूरिक एसिड लेवल

4. केला

इस फल में भरपीर मात्रा में पौटेशियम पाया जाता है. रोजाना केले का सेवन कर यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. केला यूरिक एसिड को छोटे-छोटे क्रिस्टल में बंटने से भी रोक सकता है. गठिया के मरीजों को रोजाना एक केले का सेवन जरूर करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.